Η Ευρώπη «χτίζει» ενεργειακή μπαταρία στις Άλπεις – Το τεράστιο υδροηλεκτρικό έργο που αλλάζει τον χάρτη της ενέργειας

Στο Τιρόλο της Αυστρίας αναπτύσσεται μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο με νέα τεχνητή λίμνη. Πώς θα λειτουργεί ως «ενεργειακή μπαταρία» και τι σημαίνει για την Ευρώπη.

Ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της Ευρώπης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τιρόλο της Αυστρίας, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, ενισχύοντας τη στρατηγική της ηπείρου για ενεργειακή αυτονομία και μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές.

Στην καρδιά των Αλπεων, το υδροηλεκτρικό σύστημα Sellrain–Silz επεκτείνεται με τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης τεχνητής λίμνης, η οποία θα λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας.

Το υφιστάμενο συγκρότημα, που περιλαμβάνει τη δεξαμενή Finstertal, αποτελεί ήδη ένα από τα ισχυρότερα υδροηλεκτρικά έργα της χώρας, με εγκατεστημένη ισχύ 781 MW.

Η νέα επέκταση προβλέπει τη δημιουργία τεχνητής λίμνης σε υψόμετρο περίπου 2.140 μέτρων, με έκταση περίπου 60 εκταρίων και δυνατότητα αποθήκευσης δεκάδων εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

Πώς θα λειτουργεί το νέο ενεργειακό σύστημα

Το έργο βασίζεται στην τεχνολογία αντλησιοταμίευσης (μέθοδος αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας), λειτουργώντας ουσιαστικά ως «υδροηλεκτρική μπαταρία».

Όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι υψηλή και η ζήτηση χαμηλή, το πλεονάζον ρεύμα θα χρησιμοποιείται για την άντληση νερού σε υψηλότερη δεξαμενή.

Αντίστροφα, όταν η ζήτηση αυξάνεται, το νερό θα απελευθερώνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στο δίκτυο.

Επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ

Η εταιρεία TIWAG έχει διαθέσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του συγκροτήματος, ενισχύοντας σημαντικά την αποθηκευτική ικανότητα ενέργειας της περιοχής.

Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει τον ρόλο της Αυστρίας ως ενεργειακού κόμβου στις Άλπεις και να συμβάλει στην καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Η νέα υποδομή εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρώπης για μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Με τη λειτουργία της, η περιοχή των Αλπεων αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο «ενεργειακό αποθεματικό», ικανό να αποθηκεύει και να αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ