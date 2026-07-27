328.000 τουβλάκια και 111 χλμ/ώρα: Το νέο σπορ αυτοκίνητο που έφτιαξε η LEGO (vid)

Η LEGO κατασκεύασε ένα πλήρως λειτουργικό σπορ αυτοκίνητο σε φυσικό μέγεθος από σχεδόν 328.000 κομμάτια, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο LEGO.

Για να γιορτάσει το νέο της σετ Technic Koenigsegg Sadair's Spear, η LEGO κατασκεύασε μια πραγματική εκδοχή του οχήματος σε φυσικό μέγεθος από σχεδόν 328.000 τουβλάκια LEGO Technic.

Στη συνέχεια, ο δοκιμαστής της Koenigsegg, Μάρκους Λουντ, το οδήγησε στην πίστα του Goodwood hillclimb. Το μοναδικό αυτό εγχείρημα, πέρα από διαφημιστικό κόλπο, σημείωσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το ταχύτερο αυτοκίνητο LEGO στον κόσμο, υπερδιπλασιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 50 χλμ./ώρα.

Η πιο σύνθετη κατασκευή της LEGO Technic

Η Koenigsegg Sadair's Spear σε φυσικό μέγεθος αποτελεί ένα τεχνολογικό θαύμα. Χρειάστηκαν 9.400 ώρες εργασίας από μια ομάδα κατασκευαστών της LEGO για να ολοκληρωθεί, ενώ το τελικό αποτέλεσμα δείχνει τόσο ρεαλιστικό που, όταν κινείται, μοιάζει με πραγματική Koenigsegg παρά με γλυπτό από πλαστικά τουβλάκια.

«Αυτό ήταν το πιο σύνθετο μοντέλο που κατασκευάστηκε στο λιγότερο χρονικό διάστημα από όλα τα αυτοκίνητα Lego Technic», δήλωσε στο Top Gear ο επικεφαλής σχεδιασμού της LEGO, Λούμπορ Ζελίνκα.

«Η οδηγία ήταν να φτιάξουμε ένα όχημα Lego Technic που να μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα, οπότε θέσαμε ως στόχο τα 100 χλμ./ώρα. Ξεκινήσαμε τις συζητήσεις το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η εργασία άρχισε ουσιαστικά τον Οκτώβριο. Όλο το έργο διήρκεσε επτάμισι μήνες. Η άλλη απαίτηση ήταν να ενσωματώσουμε τη διάσημη λειτουργία "Ghost Mode" της Koenigsegg, οπότε αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσα πολλά ανοιγόμενα πάνελ αμαξώματος σε μια κατασκευή φυσικού μεγέθους. Δεν είναι πλέον απλώς ένα μοντέλο, είναι ένα όχημα», κατέληξε.

Ηλεκτροκινητήρας που φτάνει τα 111 χλμ./ώρα

Ολόκληρο το αυτοκίνητο ζυγίζει περίπου 1.800 κιλά, εκ των οποίων τα 400 κιλά αντιστοιχούν στα πλαστικά τουβλάκια LEGO. Κάτω από το περίτεχνο αμάξωμα LEGO βρίσκεται ένα προσαρμοσμένο μεταλλικό πλαίσιο, ένα ρολ μπαρ προδιαγραφών FIA, ζάντες άνθρακα της Koenigsegg και ένα κανονικό σύστημα ανάρτησης.

Αντίθετα με την πραγματική Sadair's Spear, το όχημα της LEGO τροφοδοτείται από έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος αποδείχθηκε αρκετά ισχυρός για να ωθήσει το αυτοκίνητο στα 111 χλμ./ώρα.

«Φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε την πιο προηγμένη κατασκευή LEGO Technic που έχουμε παράγει ποτέ. Αυτό το σετ ενσαρκώνει πραγματικά τη φιλοσοφία της LEGO Technic, "Φτιάξτε το για αληθινά"», δήλωσε στο Autonext ο ανώτερος σχεδιαστής μοντέλων Κάσπερ Ρενέ Χάνσεν.

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