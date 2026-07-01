Oπαδική επίθεση στην Εύβοια: Τέσσερις συλλήψεις – Εμπλοκή και στην υπόθεση «Ρέντης 2023»

Οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια με τραυματισμό και φθορές σε όχημα. Τέσσερις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ., δύο εκ των οποίων εμπλέκονται στην υπόθεση Λυγγερίδη.

Σε σοβαρό οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για οργανωμένη επίθεση σε βάρος οδηγού και επιβατών οχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρηση τριών ενηλίκων και μιας ανήλικης από αθλητική εκδήλωση, όταν οι δράστες τους ακινητοποίησαν, προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό τους και τραυμάτισαν τον οδηγό στο μάτι, απαιτώντας να τους παραδώσουν αθλητικό πανό.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι δράστες, που επέβαιναν σε όχημα, προσέγγισαν και ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο των θυμάτων, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να το χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους.

Ο οδηγός τραυματίστηκε στο μάτι από γροθιά, ωστόσο κατάφερε να εκκινήσει το όχημα και να διαφύγει μαζί με τους επιβαίνοντες, ειδοποιώντας τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του οχήματος των δραστών στην Κεντρική Εύβοια, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Κατασχέσεις και κατηγορίες

Κατά την έρευνα στο όχημα και στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν ρουχισμός με διακριτικά αθλητικών ομάδων, μπρελόκ, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και όπλων.

Σύνδεση με την υπόθεση Λυγγερίδη

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων εμπλέκονται και σε δικογραφία για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργος Λυγγερίδης, τον Δεκέμβριο του 2023 στο Ρέντη.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει προκαλέσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, με τις αρχές να εξετάζουν ευρύτερες διασυνδέσεις οργανωμένων οπαδικών ομάδων.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.

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