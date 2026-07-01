Πέθανε ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

Ο Μιχάλης Μόσιος, ο άνθρωπος που έδωσε ζωή στον «Ταμτάκο», πέθανε σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από μια μακρά πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο «Ταμτάκος» που έκανε μια ολόκληρη γενιά να γελάσει δεν είναι πια εδώ. Ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον γνώρισαν μέσα από τις δεκάδες θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Το όνομά του ταυτίστηκε με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους λαϊκούς χαρακτήρες των βιντεοταινιών, τον αξέχαστο «Ταμτάκο», έναν ρόλο που ο ίδιος εμπνεύστηκε, διαμόρφωσε και μετέτρεψε σε σημείο αναφοράς της ελληνικής κωμωδίας των δεκαετιών του '80 και του '90.

Από το ΚΘΒΕ στις βιντεοταινίες που άφησαν εποχή

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου 1947, ο Μιχάλης Μόσιος ξεκίνησε την πορεία του από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραστάσεις του αρχαίου ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Στα πρώτα του βήματα βρέθηκε σε έργα όπως ο «Πλούτος», οι «Βάτραχοι», η «Αντιγόνη», ο «Αγαμέμνων», ο «Μάκβεθ» και το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», πριν μετακομίσει στην Αθήνα για να συνεχίσει τη θεατρική του διαδρομή δίπλα σε μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου.

Το 1972 εμφανίστηκε στον «Ριχάρδο Γ΄» με τον Δημήτρη Χορν, ενώ την ίδια χρονιά πραγματοποίησε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Ωστόσο, εκείνο που έμελλε να τον κάνει αγαπητό στο ευρύ κοινό ήταν ο «Ταμτάκος», ένας αυθόρμητος, λαϊκός και σατιρικός χαρακτήρας που απέκτησε φανατικούς φίλους και πρωταγωνίστησε σε 14 βιντεοταινίες από το 1983 έως το 1990.

Ο Μόσιος κατάφερε να μετατρέψει έναν κωμικό ήρωα σε πολιτιστικό αποτύπωμα μιας ολόκληρης εποχής, με ατάκες και στιγμές που παραμένουν αναγνωρίσιμες μέχρι σήμερα.

Το συγκινητικό αντίο του γιου του

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του, Γιάννης Μόσιος, με μια ανάρτηση που συγκίνησε εκατοντάδες ανθρώπους στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο… όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε…

Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, την ηθική σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.

Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα.

Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος.

Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ’ αφήσω τα κλειδιά μου απ’ έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».

Με τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο της χρυσής εποχής των ελληνικών βιντεοταινιών, αφήνοντας πίσω έναν ηθοποιό που κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με το γέλιο, τη λαϊκή σάτιρα και μια ολόκληρη τηλεοπτική και κινηματογραφική γενιά.

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