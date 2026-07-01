«Οι εργαζόμενοι δεν είναι σκλάβοι»: Έκλεισε το εστιατόριο του δυο μέρες μέσα στο καλοκαίρι και η απάντηση του σε πελάτη είναι για... χειροκρότημα!

Η απάντηση του ιδιοκτήτη προκάλεσε κύμα θετικών σχολίων στα social media.

Ένα στιγμιότυπο συνομιλίας ανάμεσα σε πελάτη και εστιατόριο έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο της εστίασης και το δικαίωμα των εργαζομένων στην ξεκούραση.

Η ιστορία έγινε γνωστή μέσα από τον λογαριασμό @soycamarero, ο οποίος συχνά δημοσιεύει περιστατικά που αφορούν εργαζόμενους και επαγγελματίες της εστίασης. Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα περισσότερα θετικά σχόλια συγκέντρωσε η στάση ενός επιχειρηματία που υπερασπίστηκε ανοιχτά την ανάγκη του προσωπικού του για ξεκούραση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας πελάτης επικοινώνησε με το κατάστημα για να ρωτήσει αν μπορούσε να κάνει κράτηση για την επόμενη ημέρα. Η συζήτηση που ακολούθησε δημοσιεύτηκε στα social media και έγινε αντικείμενο χιλιάδων σχολίων.

«Έχουμε εργαζόμενους, όχι σκλάβους»

Πελάτης: «Κάνετε κρατήσεις για αύριο;»

Εστιατόριο: «Καλημέρα! Δεν λειτουργούμε με κρατήσεις, αλλά με σειρά προσέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, αύριο Τρίτη θα είμαστε κλειστά λόγω του ρεπό του προσωπικού. Μπορείτε να δείτε το ενημερωμένο ωράριό μας στη Google. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!»

Πελάτης: «Κλειστά Δευτέρα και Τρίτη μέσα στο κατακαλόκαιρο; Τι είναι αυτό; Κάνετε πλάκα;»

Εστιατόριο: «Όχι! Καμία πλάκα! Σε αυτή την επιχείρηση έχουμε εργαζόμενους, όχι σκλάβους. Επίσης δεν υποστηρίζουμε τα σπαστά ωράρια και φυσικά οι εργαζόμενοί μας έχουν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ημέρες άδειας ώστε να μπορούν να ξεκουράζονται, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε είναι καλοκαίρι, οι βάρδιες είναι πολύ απαιτητικές και οι άνθρωποι, που παρεμπιπτόντως δεν είναι μηχανές, χρειάζονται ξεκούραση. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.»

Primero, un aplauso a este empresario, y segundo, los clientes deberían tener más empatía hacia el descanso de los trabajadores de este sector. pic.twitter.com/IqglgUP6PS — Soy Camarero (@soycamarero) June 29, 2026

«Έχουμε εργαζόμενους, όχι σκλάβους»

Η τελευταία απάντηση του εστιάτορα ήταν εκείνη που κέρδισε το... χειροκρότημα από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Πολλοί σχολίασαν ότι σε έναν κλάδο όπου τα εξαντλητικά ωράρια θεωρούνται συχνά δεδομένα, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, η απόφαση να διασφαλίζονται δύο συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης για το προσωπικό μόνο αυτονόητη δεν είναι.

Αρκετοί χρήστες συνεχάρησαν τον επιχειρηματία επειδή προτίμησε να υπερασπιστεί την υγεία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων του αντί να κρατήσει το κατάστημα ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα για μεγαλύτερο κέρδος. Άλλοι στάθηκαν ιδιαίτερα στη φράση «έχουμε εργαζόμενους, όχι σκλάβους», η οποία αναπαράχθηκε ευρέως στα σχόλια.

Το περιστατικό υπήρξε η αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την εργασιακή κουλτούρα στην εστίαση, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η ξεκούραση των εργαζομένων δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια αλλά ως βασική προϋπόθεση για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

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