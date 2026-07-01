Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, με τα καταστήματα να ετοιμάζονται για την πιο εμπορική περίοδο του καλοκαιριού.

Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 πλησιάζουν και χιλιάδες καταναλωτές ετοιμάζονται για τις αγορές τους, αναζητώντας ευκαιρίες σε ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και προϊόντα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους της χρονιάς, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τονώσουν τον τζίρο τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Όπως προβλέπει η νομοθεσία, την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά. Το προτεινόμενο ωράριο για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Η συγκεκριμένη Κυριακή αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες της εκπτωτικής περιόδου, καθώς αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εκτός των καθημερινών υποχρεώσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι μειωμένες τιμές. Σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Η μείωση μπορεί να εμφανίζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής. Ωστόσο, η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν με σαφήνεια το πραγματικό όφελος της προσφοράς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από τις επιχειρήσεις, καθώς το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για παραπλανητικές πρακτικές ή ανακριβείς αναγραφές τιμών.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να επιβάλουν σημαντικά πρόστιμα σε περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων, ψευδών αναφορών σε αρχικές τιμές ή άλλων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Για παραβάσεις που αφορούν την αναγραφή των τιμών, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό τα 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε πέντε χρόνια, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες, ενώ προβλέπονται πρόσθετα πρόστιμα και για επιχειρήσεις που παρεμποδίζουν τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Έτσι, καθώς πλησιάζει η έναρξη των θερινών εκπτώσεων, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις καλούνται να γνωρίζουν τους κανόνες, ώστε η εκπτωτική περίοδος να εξελιχθεί χωρίς παρατυπίες και δυσάρεστες εκπλήξεις.

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