Η νέα οικονομική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ φέρνει στο φως τα τεράστια έσοδα που απέκτησε από τις δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων». Η νέα οικονομική του δήλωση δείχνει ότι, πέρα από πολιτική στρατηγική, το crypto αποδείχθηκε και εξαιρετικά επικερδής επιχειρηματική επιλογή για τον ίδιο.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ από δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων που δήλωσε κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.

Η αυτοκρατορία των crypto

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προήλθε από τη World Liberty Financial, την εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι γιοι του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ.

Μόνο από πωλήσεις tokens της εταιρείας, ο Τραμπ δήλωσε έσοδα που ξεπέρασαν τα 440 εκατ. ευρώ, ενώ δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον προήλθαν από πωλήσεις μετοχικών συμμετοχών που σχετίζονται με το εγχείρημα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα έσοδα από το περίφημο $TRUMP, το meme coin που λανσαρίστηκε γύρω από το όνομά του και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ψηφιακά νομίσματα στον κόσμο. Σύμφωνα με τη δήλωση, οι σχετικές πωλήσεις απέφεραν περίπου 545 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί εξηγούν γιατί ο Τραμπ έχει μετατραπεί στον πιο ένθερμο πολιτικό υποστηρικτή της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστηρικτές του μιλούν για μια νέα αγορά που δημιουργεί πλούτο και επενδύσεις, ενώ οι επικριτές του θέτουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της παράλληλης πολιτικής και επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Πέρα από τα crypto, η οικονομική δήλωση δείχνει ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να αντλεί τεράστια έσοδα από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τα γήπεδα γκολφ, τα θέρετρα και τα ακίνητα του ομίλου Trump Organization απέφεραν συνολικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ξεχωρίζει το Mar-a-Lago στη Φλόριντα, το οποίο μόνο του παρήγαγε περίπου 66 εκατ. ευρώ από τουριστικές και ξενοδοχειακές δραστηριότητες, σημαντικά περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, ο Τραμπ συνέχισε να εισπράττει δικαιώματα από προϊόντα που φέρουν το όνομά του. Ρολόγια, αθλητικά παπούτσια, αρώματα και διάφορες εμπορικές συνεργασίες εξακολουθούν να αποφέρουν εκατομμύρια, ενώ η οικονομική δήλωση καταγράφει ακόμη και αμοιβές από παλαιότερες ομιλίες και εμφανίσεις.

Τα εκατομμύρια της Μελάνια

Η οικονομική έκθεση περιλαμβάνει και τα έσοδα της Μελάνια Τραμπ, η οποία είχε επίσης μια εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά.

Το ντοκιμαντέρ «Melania», που ακολουθεί τη ζωή της πρώτης κυρίας και την επιστροφή της οικογένειας Τραμπ στον Λευκό Οίκο, της απέφερε καθαρά έσοδα σχεδόν 9,2 εκατ. ευρώ από συμφωνίες αδειοδότησης.

Το φιλμ εξελίχθηκε σε εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και καταγράφοντας ένα από τα καλύτερα ανοίγματα ντοκιμαντέρ στη Βόρεια Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Στα έσοδά της προστέθηκαν ακόμη αρκετά εκατομμύρια ευρώ από συλλεκτικά προϊόντα και NFTs που κυκλοφόρησαν με το όνομά της, ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα της οικογένειας.

Η οικονομική δήλωση καταγράφει επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε δώρα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μεταξύ των οποίων εισιτήρια για κορυφαία αθλητικά γεγονότα, ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές διαμάχες που σχετίζονται με παλαιότερες υποθέσεις δυσφήμισης και αστικές αγωγές.

Το βέβαιο είναι ότι η πρώτη πλήρης οικονομική εικόνα της νέας θητείας Τραμπ επιβεβαιώνει κάτι που λίγοι αμφισβητούν στις ΗΠΑ: ποτέ άλλοτε ένας πρόεδρος δεν είχε τόσο βαθιά οικονομική παρουσία στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων όσο ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ