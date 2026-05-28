Ο Τραμπ θέλει χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με το πρόσωπό του

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την κυκλοφορία χαρτονομίσματος 250 δολαρίων με την εικόνα του Αμερικανού προέδρου, παρά τη νομοθεσία που το απαγορεύει από το 1866.

Σχέδιο για την κυκλοφορία αναμνηστικού χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων με την εικόνα του προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Washington Post.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026 και έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, καθώς η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει εδώ και περισσότερο από ενάμιση αιώνα την απεικόνιση εν ζωή προσώπων σε χαρτονομίσματα.

Το σχέδιο για το νέο χαρτονόμισμα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ φέρονται να άσκησαν πιέσεις προς το Γραφείο Χάραξης και Εκτύπωσης (BEP), την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παραγωγή του αμερικανικού νομίσματος.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη δημιουργηθεί προσχέδιο μακέτας με την ένδειξη «America 250 anniversary», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νομοθεσία του 1866

Η εμφάνιση εν ζωή πολιτικών ή δημοσίων προσώπων σε αμερικανικά χαρτονομίσματα απαγορεύεται από το 1866, μετά από υπόθεση στην οποία κρατικός αξιωματούχος είχε εμφανιστεί σε νόμισμα μικρής αξίας.

Παρόλα αυτά, το 2025 κατατέθηκε στο Κογκρέσο πρόταση νόμου που θα μπορούσε να επιτρέψει την κυκλοφορία επετειακού χαρτονομίσματος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες προετοιμάζονται «σε περίπτωση που εγκριθεί η σχετική νομοθεσία», προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί προβληματική την παρουσία του Αμερικανού προέδρου σε ένα επετειακό χαρτονόμισμα.

Αντιδράσεις και παρασκήνιο

Σύμφωνα με την Washington Post, η τότε διευθύντρια του BEP είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα αλλά και τον χρόνο που θα απαιτούσε η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου. Λίγο αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση της.

Το σχέδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που, σύμφωνα με επικριτές του Τραμπ, επιχειρούν να ενισχύσουν την προσωπική του πολιτική κληρονομιά μέσω συμβόλων και κρατικών θεσμών.

Νωρίτερα μέσα στο έτος είχε γίνει γνωστό ότι ο Τραμπ θα υπογράψει και τα νέα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κάτι που επίσης αποτελεί πρωτοφανή πρακτική για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ