Χαμός με σύμβουλο του Τραμπ: Τον κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε την έγκυο σύζυγό του ως «ασπίδα» στους πυροβολισμούς

Σκηνές χάους στο δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον μετά από πυροβολισμούς, με τον Στίβεν Μίλερ στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης

Σε σκηνικό πανικού μετατράπηκε το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προκαλώντας χάος και μαζική εκκένωση του χώρου. Δημοσιογράφοι και καλεσμένοι έπεσαν κάτω από τραπέζια για να προστατευτούν, ενώ η ασφάλεια απομάκρυνε άμεσα τους επίσημους προσκεκλημένους.

Σύμφωνα με τις αρχές, δράστης φέρεται να είναι ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος προσπάθησε να περάσει από σημείο ελέγχου φέροντας όπλα, πριν ακινητοποιηθεί από τη Μυστική Υπηρεσία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος απομακρύνθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την αίθουσα.

Η στιγμή που δίχασε

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ και η σύζυγός του, Κέιτι Μίλερ, η οποία είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί τους. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τη στιγμή που επιχειρούν να απομακρυνθούν από την αίθουσα με τη βοήθεια ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας.

Οι ίδιες εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες ερμηνείες. Ορισμένοι κατηγόρησαν τον Μίλερ ότι χρησιμοποίησε τη σύζυγό του ως «ανθρώπινη ασπίδα» στην προσπάθειά του να διαφύγει, προκαλώντας οργή, κυρίως από Δημοκρατικούς κύκλους που ζητούν ακόμη και την παραίτησή του.

Άλλοι, ωστόσο, τον υπερασπίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε αυθόρμητα για να προστατεύσει μια έγκυο γυναίκα μέσα σε συνθήκες απόλυτου πανικού, προσπαθώντας να τη βγάλει όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ασφαλές σημείο.

Stephen Miller using his prego wife as human shield pic.twitter.com/esYJGKqj2D April 26, 2026

Η ανάρτηση της συζύγου

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η Κέιτι Μίλερ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους με ανάρτησή της, γράφοντας ότι ήταν «μια αξέχαστη βραδιά» και ευχαριστώντας τις αρχές για την άμεση αντίδραση, σημειώνοντας ότι τόσο η ίδια όσο και το μωρό είναι καλά.

Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «εντελώς απρόσμενη», τονίζοντας την ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι δυνάμεις ασφαλείας, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το περιστατικό έχει ήδη πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον, με τις αντιδράσεις να ξεπερνούν το ίδιο το συμβάν και να αγγίζουν ζητήματα ασφάλειας, ευθύνης και δημόσιας εικόνας.

