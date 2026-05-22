Παγκόσμια «συγκίνηση» για τον Ντόναλντ Τραμπ: Ίσως χάσει τον γάμο του γιου εξαιτίας του... πολέμου στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να πάει στον γάμο του γιου του, αλλά η συγκυρία με το Ιράν τον βάζει σε δύσκολη θέση.

Παγκόσμια... ανησυχία έχει προκαλέσει το μεγάλο προσωπικό «δράμα» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενδέχεται να χάσει τον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, επειδή στη μέση μπήκε ένα τόσο δα μικρό εμπόδιο που λέγεται... πόλεμος με το Ιράν. Αν δεν είναι αυτό ο ορισμός του first world problem, τότε ποιο;

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να βρεθεί στις Μπαχάμες για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην τα καταφέρει, καθώς η διεθνής συγκυρία δεν είναι ακριβώς ιδανική. Ή, όπως το έθεσε ο ίδιος, «δεν είναι καλή στιγμή», αφού έχει να διαχειριστεί «αυτό το πράγμα που λέγεται Ιράν» και μερικά ακόμη ζητήματα.

«Όπως κι αν έχει χάνω»

Ο γάμος του Ντον Τζούνιορ, όπως είναι ευρύτερα γνωστός ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Θα είναι ο δεύτερος γάμος του 48χρονου, ο οποίος παντρεύεται την Μπετίνα Άντερσον σε μια ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα μιας μεγάλης πολιτικής εκδήλωσης.

Ο Τραμπ, πάντως, παρουσίασε την κατάσταση ως ένα δίλημμα χωρίς εύκολη διέξοδο. Όπως είπε, αν πάει στον γάμο θα δεχθεί επίθεση, ενώ αν δεν πάει θα δεχθεί πάλι επίθεση. «Όπως κι αν έχει χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε», είπε, στρέφοντας ξανά τα βέλη του στα μέσα ενημέρωσης που αποκαλεί «fake news».

Παρά την αβεβαιότητα για την παρουσία του, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε στον γιο του έναν «πολύ καλό» γάμο και είπε πως γνωρίζει τη μέλλουσα νύφη εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παραμένει μία από τις πιο προβεβλημένες μορφές της οικογένειας Τραμπ, τόσο επιχειρηματικά όσο και πολιτικά.

Μαζί με τον αδελφό του, Έρικ Τραμπ, έχει ενεργό ρόλο στην Trump Organization, την οικογενειακή επιχείρηση που συνδέεται με ακίνητα, ξενοδοχεία και άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πολιτικής του πατέρα του και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ο ίδιος πιο ενεργά με την πολιτική στο μέλλον.

