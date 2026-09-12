H Gen Z ρομαντικοποιεί τους χίπστερ: Η νοσταλγία της «Millenial Optimism Era»

Ένα νέο τρέντ που κυκλοφορεί στο TikTok είναι ακόμη μια απόδειξη πως έχουμε αρχίσει να θεωρούμε ξανά κουλ την «εποχή των χιπστερς».

Μπορεί κάποιες φορές να θεωρούμε υπερβολικά κρίντζ τους Millenials, αλλά νομίζω πως όλoι όσοι ανήκουμε στην Gen Z, κάνοντας ένα βήμα πίσω, μπορούμε να συμφωνήσουμε, πως καταβάθος -έστω και λίγο- τους ζηλεύουμε.

Όχι με την έννοια του φθόνου. Ο τρόπος που παρούσιαζαν τον εαυτό τους, που μιλούσαν και γενικά υπήρχαν όταν ήταν η «νέα γενιά» είναι όλα όσα πιστεύαμε πως θα γινόμασταν όταν μεγαλώναμε -όσα ελπίζαμε μάλλον.

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