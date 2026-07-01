Βενεζουέλα: Βρήκαν ζωντανή 69χρονη μετά από 72 ώρες κάτω από τα χαλάσματα - Τι ζήτησε μόλις διασώθηκε

Επί σχεδόν 72 ώρες παρέμεινε παγιδευμένη στα ερείπια του σπιτιού της μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Η στιγμή που οι διασώστες άκουσαν τη φωνή της μέσα από τα χαλάσματα έμοιαζε σχεδόν απίθανη. Είχαν περάσει σχεδόν τρία ολόκληρα μερόνυχτα από τον ισχυρό σεισμό που ισοπέδωσε ολόκληρες γειτονιές στη Βενεζουέλα και οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες λιγόστευαν ώρα με την ώρα.

Κι όμως, η 69χρονη Μαρλίν Σαντάνα ήταν ακόμη ζωντανή.

Όταν οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν τελικά να τη φτάσουν και να την απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια του σπιτιού της, η πρώτη της αντίδραση δεν ήταν να ρωτήσει τι συνέβη ή πόσο χρόνο είχε περάσει. Ζήτησε μια Coca-Cola, ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό σημάδι ότι προσπαθούσε να επιστρέψει στην κανονικότητα ύστερα από έναν εφιάλτη που έμοιαζε ατελείωτος.

Τρεις ημέρες κάτω από τα χαλάσματα

Η περιπέτεια της Μαρλίν ξεκίνησε όταν δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων και χιλιάδες θύματα. Το τετραώροφο κτίριο στο οποίο ζούσε στην παραθαλάσσια περιοχή Πλάγια Γκράντε κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ένα χτύπημα στο κεφάλι την άφησε εγκλωβισμένη κάτω από τόνους μπετόν και συντριμμιών. Ο χώρος στον οποίο βρέθηκε ήταν ελάχιστος. Σχεδόν χωρίς φως, χωρίς δυνατότητα διαφυγής και χωρίς να γνωρίζει αν κάποιος άλλος είχε επιβιώσει.

Μέσα στο σκοτάδι προσπαθούσε να καταλάβει πού ακριβώς βρισκόταν. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε αργότερα, αναγνώρισε μια παλιά κούπα του καφέ και έτσι συμπέρανε ότι είχε παγιδευτεί κοντά στην κουζίνα του σπιτιού της.

Οι ώρες περνούσαν αργά. Κάθε θόρυβος από έξω μπορούσε να σημαίνει είτε ελπίδα είτε ακόμη μία κατάρρευση.

Η διάσωση που έφερε ελπίδα

Οι διασώστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εντόπισαν τελικά σημάδια ζωής και άρχισαν να ανοίγουν προσεκτικά δίοδο μέσα στα ερείπια.

Όταν έφτασαν κοντά της, της ζήτησαν να κινηθεί όσο μπορούσε προς το μέρος τους. Παρά την εξάντληση, τα τραύματα και τις βαθιές εκδορές στην πλάτη της, η 69χρονη κατάφερε να συρθεί μέσα από τα χαλάσματα και να πλησιάσει τους άνδρες της διάσωσης.

Ήταν η τελευταία προσπάθεια που χρειαζόταν για να βγει ξανά στο φως. Η εικόνα της να ανασύρεται ζωντανή έγινε γρήγορα σύμβολο ελπίδας σε μια χώρα που μετρούσε καθημερινά νέες απώλειες.

Η αγωνία που δεν τελείωσε

Σήμερα η Μαρλίν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Καράκας και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή. Ωστόσο, η προσωπική της περιπέτεια δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Τη στιγμή της κατάρρευσης μέσα στο σπίτι βρίσκονταν επίσης ο σύζυγός της, η κόρη της και η αδελφή της. Η ίδια θυμάται ότι για αρκετή ώρα άκουγε την αδελφή της να διαμαρτύρεται για έναν τραυματισμό στο πόδι κάτω από τα χαλάσματα. Κάποια στιγμή, όμως, οι φωνές σταμάτησαν.

Από τότε δεν έχει λάβει καμία πληροφορία για την τύχη τους.

Το δράμα της οικογένειας εκτυλίσσεται παράλληλα με μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει βιώσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι.

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