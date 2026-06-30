Πετράλωνα: Φωτογραφία δείχνει την πολυκατοικία να «ξεκολλάει» από το διπλανό κτίριο - Η στιγμή της κατάρρευσης

Οι ένοικοι είχαν φύγει εγκαίρως, όμως το σοκ παραμένει στη γειτονιά που είδε ένα ολόκληρο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια της.

Σκηνές που περισσότερο θύμιζαν εικόνες από σεισμό εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στα Πετράλωνα, όταν μια τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης κατέρρευσε ολοκληρωτικά, αφήνοντας πίσω της τόνους από μπάζα, ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Το κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η πολυκατοικία άρχισε να γέρνει, πήρε κλίση και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος σαν χάρτινος πύργος, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που καταγράφηκε από την περιοχή και αποτυπώνει καρέ καρέ τη στιγμή της καταστροφής.

«Είχε ανοίξει, είχε ξεκολλήσει»

Οι κάτοικοι της γειτονιάς περιγράφουν έναν ισχυρό θόρυβο που προηγήθηκε της κατάρρευσης. Αμέσως μετά, ένα πυκνό σύννεφο σκόνης κάλυψε την περιοχή, με τους περίοικους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους για να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι από τις πρωινές ώρες είχαν γίνει αντιληπτά σημάδια αστάθειας. Ένοικοι φέρονται να παρατήρησαν πως το κτίριο παρουσίαζε κλίση, ενώ κάτοικος της πολυκατοικίας υποστήριξε ότι η κατασκευή έδειχνε να έχει «ανοίξει» και να έχει «ξεκολλήσει» πριν από την τελική κατάρρευση.

Στη φωτογραφία που ακολουθεί, είναι εμφανέστατο το κενό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα γειτνιάζοντα κτίρια, λίγο πριν την οριστική κατάρρευση:

Η κόρη μίας εκ των ενοίκων περιέγραψε ότι η μητέρα της είχε αντιληφθεί ασυνήθιστους θορύβους από νωρίς το πρωί. Λίγες ώρες αργότερα, το σπίτι στο οποίο ζούσε επί περίπου πέντε δεκαετίες είχε μετατραπεί σε ερείπια. Ευτυχώς, οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως και δεν υπήρξαν θύματα.

Καρέ-καρέ η πτώση της τετραώροφης πολυκατοικίας:

Η επιχείρηση που ακολούθησε ήταν μεγάλη. Πυροσβέστες, στελέχη της ΕΜΑΚ και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, πραγματοποιώντας εξονυχιστικές έρευνες στα χαλάσματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς υπήρχε αρχικά φόβος για εγκλωβισμένους. Τελικά, επιβεβαιώθηκε ότι κανείς δεν βρισκόταν κάτω από τα συντρίμμια.

Στο επίκεντρο οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά πλέον τα αίτια της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, δίπλα στην πολυκατοικία εκτελούνταν εργασίες για την ανέγερση νέου πενταώροφου κτιρίου.

Στις εικόνες που καταγράφηκαν από τη στιγμή του περιστατικού διακρίνεται μηχάνημα έργου να εργάζεται σε πολύ μικρή απόσταση από το κτίριο που κατέρρευσε. Αυτό έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών στο κατά πόσο οι εκσκαφές, οι εργασίες θεμελίωσης ή άλλες παρεμβάσεις στο γειτονικό εργοτάξιο ενδέχεται να επηρέασαν τη στατική επάρκεια της πολυκατοικίας.

Μηχανικοί που βρέθηκαν στην περιοχή επισημαίνουν ότι σε παλαιότερες κατασκευές η αποδυνάμωση στοιχείων της θεμελίωσης ή μεταβολές στο έδαφος μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και ότι οι πραγματικές αιτίες θα προκύψουν μόνο μέσα από τις τεχνικές πραγματογνωμοσύνες.

Για την υπόθεση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πέντε προσαγωγές, μεταξύ των οποίων πρόσωπα που συνδέονται με το γειτονικό εργοτάξιο, όπως ο ιδιοκτήτης του υπό ανέγερση κτιρίου, ο εργολάβος και ο επιβλέπων μηχανικός. Οι Αρχές εξετάζουν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν οι εργασίες εκτελούνταν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και άδειες.

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