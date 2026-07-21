Γιατί συγκρούστηκαν τα δύο πλοία στη Σούδα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι χειρισμοί των δύο πλοίων βρίσκονται στο μικροσκόπιο μετά τη σύγκρουση μέσα στο λιμάνι της Σούδας.

Ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Έλυρος», που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τον Πειραιά, συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro «Iosif K.» κατά τη διάρκεια ελιγμών μέσα στο λιμάνι.

Παρά τη σφοδρότητα της επακούμβησης, το περιστατικό δεν είχε τραυματισμούς ούτε προκάλεσε θαλάσσια ρύπανση. Ωστόσο, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού, ενώ άμεσα ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Πώς έγινε η σύγκρουση

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί το «Έλυρος» είχε ξεκινήσει τον απόπλου του από τη Σούδα με προορισμό τον Πειραιά, μεταφέροντας περίπου 100 επιβάτες, δεκάδες φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα. Την ίδια ώρα, το φορτηγό πλοίο «Iosif K.» πραγματοποιούσε χειρισμούς προκειμένου να προσδέσει στο λιμάνι.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ταυτόχρονων κινήσεων, τα δύο πλοία ήρθαν σε επαφή μέσα στη λιμενολεκάνη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επακούμβηση που προκάλεσε υλικές ζημιές, κυρίως στο φορτηγό πλοίο, χωρίς όμως να επηρεαστεί η ασφάλεια των επιβατών ή των πληρωμάτων.

Το περιστατικό καταγράφηκε μάλιστα και σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης και ήδη αποτελεί βασικό στοιχείο της διερεύνησης.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Μέχρι στιγμής οι λιμενικές αρχές δεν έχουν αποδώσει ευθύνες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση. Οι πραγματογνώμονες και τα στελέχη του Λιμενικού εξετάζουν όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στο ατύχημα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι χειρισμοί των δύο πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από το λιμάνι, η μεταξύ τους επικοινωνία, η τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας, αλλά και οι συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα στη Σούδα. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν καταγραφές από κάμερες, στοιχεία ναυσιπλοΐας και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Οι έλεγχοι και οι επόμενες κινήσεις

Αμέσως μετά το συμβάν επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου και στα δύο πλοία μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις από τον νηογνώμονα.

Οι τεχνικοί έλεγχοι στο «Έλυρος» ολοκληρώθηκαν χωρίς να διαπιστωθεί πρόβλημα που να επηρεάζει την αξιοπλοΐα του, με αποτέλεσμα να του επιτραπεί να συνεχίσει τα προγραμματισμένα δρομολόγιά του. Αντίθετα, το «Iosif K.» παραμένει δεμένο στο λιμάνι μέχρι να ολοκληρωθεί η δική του επιθεώρηση και να αρθεί η απαγόρευση απόπλου.

Παράλληλα, με εντολή του υπουργείου Ναυτιλίας σχηματίζεται δικογραφία για το περιστατικό, ενώ στα Χανιά μεταβαίνει ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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