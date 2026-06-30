Οι μυστηριώδεις «κινούμενες πέτρες» της Κοιλάδας του Θανάτου: Το αίνιγμα που λύθηκε μετά από σχεδόν 100 χρόνια

Οι περίφημες «κινούμενες πέτρες» της Κοιλάδας του Θανάτου προβλημάτιζαν τους επιστήμονες για έναν αιώνα. Δείτε πώς αποκαλύφθηκε το μυστικό τους;

Για περισσότερα από 100 χρόνια, ένα από τα πιο παράξενα φυσικά φαινόμενα στον κόσμο παρέμενε ανεξήγητο. Στην αποξηραμένη λίμνη Racetrack Playa, στο Εθνικό Πάρκο Death Valley της Καλιφόρνιας, τεράστιοι βράχοι φαίνεται να μετακινούνται μόνοι τους, αφήνοντας πίσω τους μεγάλες αυλακιές πάνω στο ξεραμένο έδαφος.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1915 από έναν χρυσοθήρα, ο οποίος εντόπισε πέτρες με εμφανή ίχνη πίσω τους, σαν να είχαν ταξιδέψει χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Ένα μυστήριο που απασχόλησε τους επιστήμονες

Οι βράχοι, ορισμένοι από τους οποίους ζυγίζουν έως και 318 κιλά, βρίσκονται διάσπαρτοι στην επίπεδη επιφάνεια της λίμνης. Για δεκαετίες, κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς ήταν δυνατόν να μετακινούνται.

Οι πρώτες θεωρίες υποστήριζαν ότι οι σπάνιες βροχοπτώσεις δημιουργούσαν μια ιδιαίτερα ολισθηρή επιφάνεια, επιτρέποντας στον άνεμο να σπρώχνει τις πέτρες. Άλλοι έφτασαν να αποδίδουν το φαινόμενο ακόμη και σε μαγνητικά πεδία.

Το πείραμα που έδωσε την απάντηση

Το 2011, ο ερευνητής Ralph Lorenz και ομάδα επιστημόνων από τη NASA και πανεπιστημιακά ιδρύματα ξεκίνησαν να μελετούν το φαινόμενο.

Η εξήγηση προέκυψε από ένα απλό πείραμα. Ο Lorenz πάγωσε μια πέτρα μέσα σε νερό και διαπίστωσε ότι, όταν το λεπτό στρώμα πάγου επέπλεε, ακόμη και ένας ασθενής άνεμος μπορούσε να την παρασύρει, αφήνοντας ίχνη στην επιφάνεια.

Πώς κινούνται οι πέτρες

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι, όταν η επιφάνεια της playa καλύπτεται από ένα πολύ λεπτό στρώμα νερού και οι χαμηλές θερμοκρασίες σχηματίζουν λεπτές πλάκες πάγου, οι βράχοι απελευθερώνονται από τη λάσπη.

Καθώς ο πάγος αρχίζει να σπάει και να επιπλέει, ακόμη και ένας ήπιος άνεμος αρκεί για να μετακινήσει τις πλάκες, οι οποίες σπρώχνουν αργά τις πέτρες πάνω στη μαλακή επιφάνεια, αφήνοντας πίσω τους τα χαρακτηριστικά ίχνη.

Η οριστική επιβεβαίωση

Το 2014 οι ερευνητές κατάφεραν για πρώτη φορά να καταγράψουν σε βίντεο τις περίφημες «κινούμενες πέτρες», επιβεβαιώνοντας οριστικά τη θεωρία τους.

Έτσι λύθηκε ένα από τα πιο γνωστά γεωλογικά μυστήρια του κόσμου. Οι βράχοι της Κοιλάδας του Θανάτου δεν κινούνται από ανεξήγητες δυνάμεις, αλλά από έναν σπάνιο συνδυασμό νερού, πάγου και ανέμου, που δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες ώστε να γλιστρούν αργά πάνω στην επιφάνεια της αποξηραμένης λίμνης.

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