«Έσπασε» ο Γ. Μπαρτζώκας μιλώντας για την «Απόδραση από τα Βούρλα»: «Ήθελα να τιμήσω τον πατέρα μου, απέδρασε και τον κατέδωσαν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συγκινήθηκε σε αφιέρωμα για την Εθνική Αντίσταση, μιλώντας για τον πατέρα του που συμμετείχε στη θρυλική απόδραση από τα Βούρλα.

Στο τετραήμερο αφιέρωμα για τους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης στη Δραπετσώνα και στον κινηματογράφο «Μελίνα», βρέθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού που ήταν προσκεκλημένος στην προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα», η οποία αφηγείται την ιστορία των 27 πολιτικών κρατουμένων που κατάφεραν να αποδράσουν από τις φυλακές Βούρλων το 1955, ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πατέρας του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έχοντας δίπλα του τους σκηνοθέτες Στέλιο Κούλογλου και Γιούρι Αβέρωφ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και δάκρυσε, αναφερόμενος στις μνήμες από τον πατέρα του και τους συντρόφους του.

«Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα»

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν έχω συνηθίσει να είμαι. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα», ανέφερε αρχικά. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον Στέλιο Κούλογλου για την καταγραφή της ιστορικής απόδρασης, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες αποδράσεις φυλακών παγκοσμίως. «Ήθελα να έρθω για να αποτίσω ένα φόρο τιμής τόσο στον πατέρα μου, που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, όσο και στους συντρόφους του, όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις» Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στην ιστορία της απόδρασης, εξηγώντας πως αποτελούσαν κομμάτι της ζωής του από μικρή ηλικία.

«Μεγάλωσα με αυτούς και συγκινούμαι που το λέω, μάλιστα ήθελα να έρθω εδώ για να τους δω να μιλάνε». Όπως είπε, είχε γνωρίσει την ιστορία όχι μόνο μέσα από το ντοκιμαντέρ αλλά και από τις αφηγήσεις του πατέρα του. «Έχω ζήσει αυτή την ιστορία και από διηγήσεις και από τα λόγια του πατέρα μου. Φυσικά είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια τι είναι αυτή η φάση που είδαμε». Στάθηκε, επίσης, στη δύναμη της σχέσης που ένωσε τους 27 κρατούμενους, οι οποίοι για μήνες σχεδίαζαν την απόδρασή τους μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. «Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν όλοι εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μια αθλητική νίκη, μια εκδρομή, μια εμπειρία που ζούμε όλοι μαζί, σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί».

Αναφέρθηκε επίσης στην αγωνία που βίωσαν για τέσσερις μήνες

«Τι άγχος είχαν, τι στρες… Τι διακυβευόταν από αυτή την απόδραση. Ήταν το πιο σημαντικό για αυτούς αν δεν είχαν αποδράσει, θα είχαν εκτελεστεί» Ο πατέρας του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως και πολλοί από τους υπόλοιπους κρατούμενους, είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Ο ίδιος περιέγραψε τι συνέβη μετά την απόδραση. «Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Αν δεν είχαν αποδράσει, θα είχαν εκτελεστεί. Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν».

Στη συνέχεια μίλησε για την περιπέτεια του πατέρα του, ο οποίος μετά την απόδραση συνελήφθη ξανά. «Όταν απέδρασαν ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι, τον κατέδωσαν και τον συνέλαβαν ξανά. Σκεφτείτε ότι μετά από τέσσερις μήνες και όλη αυτή τη διαδικασία, σε δύο μέρες ξαναμπήκε φυλακή». Κλείνοντας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην τύχη των ανθρώπων που έζησαν εκείνη την περίοδο. «Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι ήταν πιο τυχεροί έφυγαν στο εξωτερικό, κάποιοι έζησαν. Θα ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ που ξαναζώ αυτή την εμπειρία».

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