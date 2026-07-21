Αγέρωχοι και υπέροχοι στους 43°C: Ο καύσωνας δεν «λυγίζει» τους Εύζωνες

Νερό, έλεγχος και σκούπισμα του ιδρώτα από τον αξιωματικό υπηρεσίας κρατούν ασφαλείς τους Εύζωνες στις ακραίες συνθήκες.

Η Αθήνα υπομένει ακόμη ένα σκληρό κύμα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου και τους περισσότερους να αναζητούν σκιά, κλιματισμό και κάθε δυνατή ανάσα δροσιάς. Υπάρχουν όμως κάποιοι που δεν έχουν αυτή την επιλογή.

Μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους ακούνητοι, φορώντας την ιστορική επίσημη στολή τους, αδιαφορώντας για τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι εικόνες από το κέντρο της Αθήνας αποτυπώνουν μια καθημερινότητα που λίγοι αντιλαμβάνονται πίσω από την αυστηρή τελετουργία της σκοπιάς.

Η ιερή αποστολή που δεν σταματά ούτε στον καύσωνα

Η φουστανέλα, το γιλέκο, οι κάλτσες, τα τσαρούχια και τα υπόλοιπα μέρη της παραδοσιακής στολής δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για όσους υπηρετούν στην Προεδρική Φρουρά, ειδικά όταν ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς.

Παρόλα αυτά, οι Εύζωνες παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους, διατηρώντας απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και πειθαρχία. Η εικόνα τους, κάτω από τον καυτό ήλιο της πλατείας Συντάγματος, αποτελεί κάθε καλοκαίρι σημείο αναφοράς τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους χιλιάδες τουρίστες που σταματούν για να παρακολουθήσουν τη φρουρά και την αλλαγή της.

Φυσικά, πίσω από αυτή την απόλυτη ακινησία υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία τους. Ο αξιωματικός υπηρεσίας βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή, προσεγγίζοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Εύζωνες για να ελέγξει την κατάστασή τους.

Όταν χρειάζεται, τους προσφέρει νερό ώστε να παραμένουν ενυδατωμένοι, ενώ σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπό τους, βοηθώντας τους να αντέξουν τις ακραίες θερμοκρασίες χωρίς να διαταράσσεται το τελετουργικό της φρουράς.

Το κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί και να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν περισσότερο στα νότια. Μέχρι τότε, οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να συστήνουν περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, παραμονή σε δροσερούς χώρους και επαρκή ενυδάτωση, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

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