Οπαδοί πουλούσαν ναρκωτικά και έστηναν επιθέσεις: Ηγετικό μέλος ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Οπαδική βία, ναρκωτικά και εσωτερικές συγκρούσεις για την ηγεσία συνδέσμου συνθέτουν το προφίλ της οργάνωσης που βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών.

Επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ακόμη και μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις και σωρεία βίαιων πράξεων, περιελάμβανε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία αποτελούσαν οργανωμένοι οπαδοί αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Την εξάρθρωσή της ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, έπειτα από επιχείρηση που προηγήθηκε το τελευταίο 24ωρο.

Όπως ανακοινώθηκε, συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Χαλκιδική, εκ των οποίων οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις κατηγορούνται ότι συνέδραμαν ή επωφελήθηκαν από τη δράση της ή συμμετείχαν σε άλλες παράνομες ενέργειες, ενώ συνελήφθη και η μητέρα ανήλικου μέλους της.

Πώς δρούσε η οργάνωση και ο ρόλος του 23χρονου

Ως βασικό μέλος της οργάνωσης κατηγορείται 23χρονος κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία βασικά μέλη, ανάμεσά τους και το πρόσωπο που φέρεται ως αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ιεραρχική δομή και συνεχή δράση τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021. Τα μέλη της φέρονται να σχεδίαζαν και να εκτελούσαν οργανωμένες επιθέσεις εναντίον οπαδών άλλων ομάδων, καταγράφοντας πολλές από αυτές σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους επίδειξης ισχύος και επιβολής στον οπαδικό χώρο.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων επίθεση σε οπαδό αντίπαλης ομάδας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Φεβρουάριο, επίθεση με σφυριά και αρπαγή μοτοσικλέτας τον Μάρτιο του ίδιου έτους, περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που σχετίζεται με το φονικό επεισόδιο με τον Κλεομένη, καθώς και οργανωμένη επίθεση μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο εσωτερικών αντιπαραθέσεων για την ηγεσία συνδέσμου φιλάθλων.

Επιπλέον, από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων προέκυψε η εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε ακόμη 46 περιστατικά οπαδικής βίας που δεν είχαν καταγγελθεί στις Αρχές. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν 30 περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών κατά τη διάρκεια οκτώ αθλητικών αγώνων, καθώς και 88 ακόμη περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και άλλους χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα ημιαυτόματο πιστόλι με δύο γεμιστήρες, καραμπίνα, δύο αεροβόλα πιστόλια, δέκα μαχαίρια, φυσίγγια, ναυτικός πυρσός, περισσότερα από 1,6 κιλά κάνναβης, ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, ναρκωτικά δισκία, έξι ζυγαριές ακριβείας, δύο αυτοκίνητα και το χρηματικό ποσό των 8.610 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος τους -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση ένταξη και διεύθυνση), ληστεία και ηθική αυτουργία στη ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών, υπόθαλψη εγκληματία, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο, βιαιοπραγίες και απειλές εντός αθλητικών χωρών, απόπειρα εμπρησμού, παραβάσεις του νόμου περί όπλων κ.ά. Οι κατηγορίες είναι με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ