Θανάσης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση δίπλα στον Γιάννη Μπέζο

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά «Σούπερ Ήρωες» και τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο, ο οποίος τον αποθέωσε για τον επαγγελματισμό και την ευγένειά του.

Μια διαφορετική εμπειρία έζησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς συμμετείχε σε επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Σούπερ Ήρωες», έχοντας στο πλευρό του τον Γιάννη Μπέζο.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1 για τα γυρίσματα, περιγράφοντας με ενθουσιασμό τη συνεργασία του με το καστ και ιδιαίτερα με τον γνωστό ηθοποιό.

«Περάσαμε υπέροχα με τον κύριο Γιάννη, τον Αλέξη και όλους τους ηθοποιούς. Μου αρέσει πολύ η σειρά, γιατί παρουσιάζει μικρές ιστορίες που είναι σχεδόν όλες αληθινές. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Γιάννη Μπέζου», ανέφερε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις των γυρισμάτων και στο γεγονός ότι χρειάστηκε να μάθει γρήγορα τα λόγια του, εξήγησε πως στόχος του ήταν να ανταποκριθεί με επαγγελματισμό.

«Τα έμαθα πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και δεν ήθελα να τους καθυστερήσω», είπε χαρακτηριστικά.

Η αποθέωση από τον Γιάννη Μπέζο

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε για τον Θανάση Αντετοκούνμπο και ο Γιάννης Μπέζος, εκφράζοντας τον θαυμασμό του τόσο για τη στάση του στα γυρίσματα όσο και για τον χαρακτήρα του.

«Ο Θανάσης είναι ένας από τους μεγάλους αθλητές της χώρας μας και κάναμε μαζί κάτι πραγματικά χαριτωμένο. Εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από τη διαθεσιμότητά του, αλλά και από τον τρόπο του και την ευγένειά του. Το διάστημα που συνεργαστήκαμε ήταν πραγματικά εξαιρετικό», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

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