Βίντεο ντοκουμέντο από τη Βάρη: Άφησε τον σκύλο της για 4 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο - Αντιστάθηκε και στη σύλληψη

Ένας διανομέας αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και ειδοποίησε τις Αρχές, οδηγώντας στη διάσωση του ζώου.

Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σημειώθηκε στη Βάρη, όταν αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν το τζάμι σταθμευμένου αυτοκινήτου προκειμένου να απεγκλωβίσουν σκύλο που βρισκόταν για ώρες στο εσωτερικό του οχήματος εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γερμανικός ποιμενικός είχε παραμείνει μέσα στο αυτοκίνητο για περίπου τέσσερις ώρες, με τα παράθυρα κλειστά, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς οι συνθήκες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή του ζώου.

Η επέμβαση των αστυνομικών και η σύλληψη της ιδιοκτήτριας

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε ένας διανομέας, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι ο σκύλος βρισκόταν εγκλωβισμένος στο όχημα και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, κρίνοντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για το ζώο, προχώρησαν στη θραύση τζαμιού προκειμένου να το απεγκλωβίσουν. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε η 48χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί της ζήτησαν να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους, ωστόσο φέρεται να αρνήθηκε τον έλεγχο και να επιχείρησε να αποχωρήσει από το σημείο. Ακολούθησε η ακινητοποίησή της και στη συνέχεια η σύλληψή της.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα αποφασίστηκε τόσο η σύλληψη της γυναίκας όσο και η οριστική αφαίρεση του σκύλου από την κατοχή της.

Σε βάρος της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες εξετάζεται υπόθεση που αφορά απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Ο σκύλος αναρρώνει και είναι ασφαλής

Μετά τη διάσωσή του, ο γερμανικός ποιμενικός μεταφέρθηκε για κτηνιατρική αξιολόγηση ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του μετά την πολύωρη παραμονή στο όχημα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν καθησυχαστικές και το ζώο βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, έχοντας λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Παράλληλα, δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη φιλοξενία του σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό, με τις Αρχές να εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο παρέμεινε επί ώρες εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών.

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