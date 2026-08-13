Εικόνες που κόβουν την ανάσα στη Σίβηρη: Φωτιά και καπνοί κατακλύζουν τη Χαλκιδική

Μεγάλη φωτιά καίει ανεξέλεγκτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα.

Aνεξέλεγτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα.

Μία μεγάλη στήλη καπνού καλύπτει την περιοχή, ενώ σπίτια καίγονται στον οικισμό και εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές εκκενώθηκαν διά θαλάσσης, καθώς οι δρόμοι έχουν φρακάρει από την κίνηση ή έχουν αποκλειστεί από τη φωτιά.

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