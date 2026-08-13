Συγκλονιστικά βίντεο από τη Χαλκιδική: Πυροσβέστης πέφτει από σκεπή - Συνάδελφος χάνει τις αισθήσεις του στην παραλία

155 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στη μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Ένα βίντεο από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής καταγράφει μια από τις επικίνδυνες στιγμές που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες όταν επιχειρούν μέσα σε ένα πύρινο μέτωπο.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης του Open από την περιοχή, ένας πυροσβέστης επιχειρεί να προστατεύσει ένα σπίτι που κινδυνεύει από τις φλόγες. Ανεβαίνει στη σκεπή της οικίας, έχοντας ως στόχο να την καταβρέξει και να δημιουργήσει μια ασπίδα απέναντι στη φωτιά.

Η στιγμή που υποχωρούν τα κεραμίδια

Ωστόσο, μόλις φτάνει στη σκεπή, τα κεραμίδια υποχωρούν κάτω από τα πόδια του. Η σκάλα μετακινείται και ο πυροσβέστης χάνει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει από τη σκεπή.

Η πτώση καταγράφεται από την κάμερα, με τον πυροσβέστη να βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, δεν τραυματίστηκε.

Παρά την πτώση, σηκώθηκε και συνέχισε την προσπάθειά του, παραμένοντας στο σημείο όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Έχασε τις αισθήσεις του πυροσβέστης στην παραλία

Εξίσου συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη Χαλκιδική, όπου ναυαγοσώστης έσπευσε να βοηθήσει έναν πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του στην παραλία, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση για τη φωτιά στη Σίβηρη.

Η άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη αποδείχθηκε καθοριστική, με τον πυροσβέστη να απομακρύνεται από το σημείο και να δέχεται τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση και την απομάκρυνση κατοίκων

Στο σημείο έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επιχειρούν 155 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν ήδη απεγκλωβιστεί διά θαλάσσης, με σκάφη του Λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν αυτή την ώρα έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες δυσκολίας για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς μπορούν να αλλάξουν γρήγορα την κατεύθυνση και την ένταση του μετώπου.

Η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει καταστροφές σε περιουσίες, ενώ κάτοικοι που μίλησαν στην ΕΡΤ περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν, αναφέροντας ότι έχασαν τα σπίτια τους.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις, ενώ οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες και τα μηνύματα του 112 και να μην επιχειρούν να παραμείνουν στις περιοχές που έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης.

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