Αναγκαστική προσγείωση F-16 Viper στη Ζάκυνθο: Η επιλογή του πιλότου να μην εγκαταλείψει

F-16 Viper στη Ζάκυνθο, οι άγνωστες λεπτομέρειες: Η επιλογή του αντισμήναρχου Χατζόπουλου, η αστοχία υλικού και η προσγείωση του Μιράζ σε γραμμές τρένου

Ο πιλότος του F-16 Viper δεν σώθηκε χάρη στην εμπειρία του. Η πολυετής εκπαίδευση του χειριστή του F-16 Viper που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έσωσε τον ίδιο τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, διοικητή της 335 Μοίρας «Τίγρης», ένα πανάκριβο μαχητικό -για την ακρίβεια ένα από τα 54 πιο σύγχρονα και μόλις εκσυγχρονισμένα πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας- και έγραψε ακόμη μια ένδοξη σελίδα στην παλαιότερη μοίρα της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

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