Οργανωμένοι οπαδοί πουλούσαν ναρκωτικά στη Μύκονο: «Ξήλωσε» το κύκλωμα η ΕΛ.ΑΣ με 17 συλλήψεις

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν άτομα με οπαδικές διασυνδέσεις, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα μέλη της τελευταίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ, φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστειών, σωματικών βλαβών και φθορών, με αθλητικό υπόβαθρο, καθώς σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ανήκουν σε οργανωμένους οπαδούς της Βορείου Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν ακόμη κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση με περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ