Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία - Αναφορές για εγκλωβισμένους

Πολυκατοικία κατέρρευσε στην περιοχή των Πετραλώνων - Αναφορές για εγκλωβισμένους.

Συναγερμός έχει σημάνει στα Κάτω Πετράλωνα, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), κατέρρευσε μια πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ στο σημείο (Αλκμήνης 22) έχουν σπεύσει διασωστικά συνεργεία.

To σημείο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία.

Λόγω κατάρρευσης κτιρίου στα Πετράλωνα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Παλαιό κτίριο υπό ανακαίνιση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στα Πετράλωνα, όπου σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ εξετάζεται το ενδεχόμενο η κατάρρευση να σχετίζεται με παλαιό κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης. Στην πολυκατοικία υπήρχαν 6 διαμερίσματα, τα οποία ήταν όλα κατοικήσιμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει μία μηχανή του ΕΚΑΒ και δύο ασθενοφόρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει αναφερθεί και λιποθυμία ενός ατόμου.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, προκειμένου να συντονίσει τις επιχειρήσεις και να αξιολογήσει την κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Λόγω κατάρρευσης κτιρίου στα Πετράλωνα κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ. June 30, 2026

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