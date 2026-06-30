Τραγωδία στη Λεμεσό: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και εντοπίστηκε νεκρός

Σοκ στη Λεμεσό μετά από αιματηρό περιστατικό στο Ζακάκι, όπου αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ ο δράστης βρέθηκε νεκρός. Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας.

Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ζακάκι της Λεμεσού, με πρωταγωνιστές έναν αστυνομικό και τη σύζυγό του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα.

Το Κέντρο Αίματος απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους πολίτες για αιμοδοσία, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της τραυματισμένης γυναίκας.

Ο αστυνομικός είχε παραλάβει το υπηρεσιακό του όπλο

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, ο άνδρας είχε αναλάβει υπηρεσία νωρίς το πρωί και είχε παραλάβει το υπηρεσιακό του όπλο, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Όπως αναφέρθηκε, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενημέρωσε συναδέλφους του ότι θα απουσίαζε για λίγα λεπτά, προτού αποχωρήσει με το όχημά του. Λίγο αργότερα σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για προηγούμενη προβληματική συμπεριφορά του αστυνομικού.

Το περιστατικό μπροστά σε πολίτες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονταν δύο οχήματα, ενώ το συμβάν εκτυλίχθηκε παρουσία πολιτών. Οι ανακριτικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σκηνές έντασης, αναφέροντας ότι είδε τον άνδρα να έχει ακινητοποιήσει τη γυναίκα μέσα στο όχημα και να ακολουθεί έντονος διαπληκτισμός.

Όπως υποστήριξε, όταν προσπάθησε να παρέμβει, δέχθηκε απειλή με όπλο και απομακρύνθηκε, ενώ λίγες στιγμές αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο, κοντά σε σχολική μονάδα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

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