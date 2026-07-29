Η KRAFT Paints καλεί τους επαγγελματίες του κλάδου να ακολουθήσουν το trend “Cool Roof. Smart Choice” μέσα από τη νέα διεθνή καμπάνια της

Το έργο στην Αστυπάλαια αποδεικνύει στην πράξη πώς οι ανακλαστικές μεμβράνες στεγανοποίησης μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους έως και 5°C.

Η KRAFT Paints, μέλος του Ομίλου Druckfarben και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Nova Paint Club, συμμετέχει στη διεθνή καμπάνια «Cool Roofs. Smart Choice.», μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ευρύτερη υιοθέτηση ανακλαστικών ψυχρών επιστρώσεων στεγών ως αποτελεσματική απάντηση στην ολοένα αυξανόμενη πρόκληση της ακραίας ζέστης.

Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται συχνότερα και εντονότερα, η ανάγκη για πρακτικές και οικονομικά προσιτές λύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Τα ψυχρά υλικά υγρομόνωσης ταρατσών αποτελούν μία από τις πιο άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, καθώς αντανακλούν μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας και απορροφούν λιγότερη θερμότητα σε σύγκριση με τις συμβατικές σκούρες επιφάνειες.

Η εφαρμογή ανακλαστικών στεγανωτικών επιστρώσεων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας ενός κτιρίου κατά 3 έως 5°C, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες άνεσης και περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη χρήσης κλιματισμού και την κατανάλωση ενέργειας.

Ένα ελληνικό παράδειγμα με μετρήσιμο αντίκτυπο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η KRAFT Paints συμμετείχε στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου στην Αστυπάλαια, εφαρμόζοντας το προηγμένο στεγανωτικό σύστημα Total Proof™ PU Fiber 25. Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Cool Astypalea και απέδειξε στην πράξη τη συμβολή των στεγανωτικών μεμβρανών στη βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Μετά την εφαρμογή του συστήματος, καταγράφηκε μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας έως και 5°C, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι ανάγκες ψύξης και το ενεργειακό κόστος λειτουργίας του κτιρίου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναδεικνύει πώς οι καινοτόμες λύσεις στεγάνωσης μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των δημόσιων υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μια παγκόσμια πρωτοβουλία με τοπικό αποτύπωμα

Η καμπάνια «Cool Roofs. Smart Choice.» υλοποιείται ταυτόχρονα από τα μέλη του Nova Paint Club σε διάφορες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Πορτογαλία, οι Φιλιππίνες και το Μεξικό, προωθώντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης μέσω καινοτόμων λύσεων επιστρώσεων.

Μέσα από τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία, η KRAFT Paints επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στην «Καινοτομία που προσθέτει αξία», αναπτύσσοντας λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων.

Τα οφέλη των Cool roofs

Μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας έως και 5°C

Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους ψύξης.

Βελτίωση της άνεσης και της υγείας των χρηστών των κτιρίων.

Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της στέγης.

Συμβολή στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Υποστήριξη της μετάβασης σε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά αστικά περιβάλλοντα.

«Όπως προσαρμόζουμε τον τρόπο ζωής μας για να ανταποκριθούμε σε ολοένα ισχυρότερα και συχνότερα κύματα καύσωνα, έτσι πρέπει να επανασχεδιάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο ψύχουμε τα κτίριά μας, καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Δώματα, οροφές και ταράτσες με σωστή εφαρμογή υγρομόνωσης αποτελούν μια απλή, άμεσα εφαρμόσιμη λύση με σημαντικά οφέλη για τους ανθρώπους, τα κτίρια και τις πόλεις», δήλωσε η Ναταλία Καραβασίλη, Partnerships Manager της KRAFT Paints.