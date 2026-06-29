Οι «Πύλες της Κόλασης» σβήνουν μετά από 50 χρόνια: Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες

Νέα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι περίφημες «Πύλες της Κόλασης» στο Τουρκμενιστάν χάνουν σταδιακά τη δύναμή τους έπειτα από δεκαετίες αδιάκοπης καύσης.

Στην απέραντη έρημο Καρακούμ του Τουρκμενιστάν υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από την Κόλαση. Ένας τεράστιος κρατήρας γεμάτος φλόγες καίει ασταμάτητα εδώ και δεκαετίες, φωτίζοντας τη νύχτα και προσελκύοντας ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο κρατήρας Νταρβάζα, γνωστός διεθνώς ως οι «Πύλες της Κόλασης», αποτελεί ένα από τα πιο παράξενα αξιοθέατα της Γης. Ωστόσο, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια αδιάκοπης καύσης, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο ίσως πλησιάζει σε ένα ιστορικό σημείο καμπής.

Τι δείχνουν οι νέες μετρήσεις

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών υπέρυθρων εικόνων, η θερμική ένταση των φλογών έχει μειωθεί περισσότερο από 75% μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. Τα στοιχεία προέρχονται από παρατηρήσεις που καταγράφουν τη θερμότητα και τις εκπομπές αερίων στην περιοχή, αποκαλύπτοντας ότι ο διάσημος κρατήρας δεν είναι πλέον τόσο ενεργός όσο στο παρελθόν.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι φλόγες θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο να σβήσουν. Για δεκαετίες η συνεχής τροφοδοσία με φυσικό αέριο διατηρούσε το φαινόμενο ζωντανό, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η φωτιά θα έκαιγε για πάντα.

Ένα λάθος που έγινε θρύλος

Η ακριβής ιστορία της δημιουργίας του κρατήρα παραμένει ασαφής, όμως η πιο διαδεδομένη εκδοχή αναφέρει ότι Σοβιετικοί γεωλόγοι εντόπισαν κοίτασμα φυσικού αερίου στην περιοχή κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών το έδαφος κατέρρευσε, σχηματίζοντας έναν τεράστιο κρατήρα διαμέτρου περίπου 70 μέτρων. Φοβούμενοι ότι το μεθάνιο και άλλα αέρια θα απελευθερώνονταν ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά στο σημείο.

Η εκτίμησή τους ήταν πως το αέριο θα εξαντλούνταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αντί γι' αυτό, οι φλόγες συνέχισαν να καίνε για περισσότερο από μισό αιώνα.

Γιατί οι φλόγες εξασθενούν

Η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν προσπαθεί εδώ και χρόνια να περιορίσει τις διαρροές φυσικού αερίου στην περιοχή. Το 2025 ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν νέες γεωτρήσεις κοντά στον κρατήρα με στόχο την άντληση φυσικού αερίου πριν αυτό καταλήξει να τροφοδοτεί τη φωτιά.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις αυτές ίσως έχουν συμβάλει στη μείωση της έντασης των φλογών. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αποδυνάμωση είχε ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα υπόγεια κοιτάσματα της περιοχής.

Το περιβαλλοντικό παράδοξο

Παρά τη δυστοπική εικόνα του, ο κρατήρας λειτουργεί εδώ και χρόνια ως ένας ιδιότυπος «καυστήρας» μεθανίου. Το αέριο που αναβλύζει από το υπέδαφος καίγεται και μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα.

Το μεθάνιο συγκαταλέγεται στα πιο επιβαρυντικά αέρια για το κλίμα, καθώς η θερμαντική του επίδραση είναι πολλαπλάσια εκείνης του διοξειδίου του άνθρακα. Για τον λόγο αυτό αρκετοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ύπαρξη της φωτιάς περιορίζει την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Ακόμη κι αν οι φλόγες μικραίνουν, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δύσκολα θα σβήσουν ολοκληρωτικά στο άμεσο μέλλον. Το μεθάνιο παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτο και τα υπόγεια αποθέματα φυσικού αερίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν τον κρατήρα, έστω και με χαμηλότερη ένταση από ό,τι στο παρελθόν.

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