Φοιτητής στην Νιγηρία έφτιαξε 12μετρο ελικόπτερο από παλιοσίδερα στην αυλή του

Ένα Honda Civic, καθίσματα Toyota και κομμάτια αεροπλάνου μετατράπηκαν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοσχέδια ελικόπτερα που έχουν καταγραφεί.

Ένας 24χρονος φοιτητής Φυσικής από τη Νιγηρία κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα ολόκληρου του κόσμου όταν κατασκεύασε μόνος του ένα ελικόπτερο μήκους 12 μέτρων χρησιμοποιώντας παλιά εξαρτήματα από αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ακόμη και κομμάτια ενός Boeing 747 που είχε συντριβεί χρόνια νωρίτερα. Και το πιο εντυπωσιακό; Το αυτοσχέδιο αεροσκάφος κατάφερε να απογειωθεί.

Η ιστορία του Μουμπάρακ Μοχάμεντ Αμπντουλάχι μοιάζει βγαλμένη από ταινία, όμως είναι απολύτως αληθινή. Το 2007, ο τότε φοιτητής του Πανεπιστημίου Bayero στην πόλη Κάνο της Νιγηρίας πέρασε οκτώ μήνες στην αυλή του σπιτιού του προσπαθώντας να μετατρέψει παλιοσίδερα σε μια λειτουργική ιπτάμενη μηχανή. Χωρίς πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών, χωρίς εργαστήριο και χωρίς τη στήριξη κάποιας εταιρείας, βασίστηκε στις γνώσεις Φυσικής που διέθετε, σε πληροφορίες που βρήκε στο διαδίκτυο και σε ατελείωτες ώρες πειραματισμού.

Ο φοιτητής χρηματοδότησε μεγάλο μέρος του εγχειρήματος επισκευάζοντας υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ενώ ο πατέρας του τον βοήθησε να αγοράσει αλουμίνιο και άλλα απαραίτητα υλικά. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ελικόπτερο γιγαντιαίων διαστάσεων για αυτοσχέδιο project, με μήκος περίπου 12 μέτρα, ύψος 7 μέτρα και πλάτος σχεδόν 5 μέτρα.

Από Honda Civic μέχρι Boeing 747

Η κατασκευή του θύμιζε ένα τεράστιο μηχανικό παζλ. Ο κινητήρας προερχόταν από ένα μεταχειρισμένο Honda Civic 133 ίππων, τα καθίσματα είχαν αφαιρεθεί από Toyota, ενώ τμήματα της ατράκτου προήλθαν από εγκαταλελειμμένα οχήματα και κομμάτια ενός Boeing 747 που είχε συντριβεί κοντά στην Κάνο. Όλα αυτά συνδυάστηκαν σε μια πρωτότυπη μηχανή που απέδειξε ότι η εφευρετικότητα πολλές φορές μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς των μέσων.

Το πιλοτήριο διέθετε κουμπί εκκίνησης, μοχλό γκαζιού ανάμεσα στα καθίσματα και χειριστήριο κατεύθυνσης, ενώ ο Αμπντουλάχι είχε εγκαταστήσει ακόμη και κάμερα στο κάτω μέρος του ελικοπτέρου που μετέδιδε εικόνα σε οθόνη μέσα στο κόκπιτ. Για έναν αυτοδίδακτο κατασκευαστή, οι λεπτομέρειες αυτές εντυπωσίασαν ακόμη και έμπειρους παρατηρητές.

Το μεγάλο τεστ και η απογείωση

Το αυτοσχέδιο ελικόπτερο πραγματοποίησε συνολικά έξι δοκιμαστικές πτήσεις. Δεν πέταξε ψηλά ούτε για πολλή ώρα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, κατάφερε να φτάσει περίπου τα δύο μέτρα από το έδαφος πριν προσγειωθεί ξανά.

Παρότι η επίδοση αυτή μπορεί να μοιάζει μικρή σε σύγκριση με ένα κανονικό ελικόπτερο, για ένα όχημα φτιαγμένο από ανακυκλωμένα εξαρτήματα και χωρίς θεσμική υποστήριξη αποτέλεσε αξιοσημείωτο τεχνικό επίτευγμα. Ο ίδιος ο δημιουργός παραδεχόταν ότι έλειπαν ακόμη βασικά όργανα μέτρησης, όπως υψόμετρο και αισθητήρες ατμοσφαιρικών συνθηκών, τονίζοντας πως επρόκειτο απλώς για το πρώτο βήμα.

Η ιστορία του νεαρού Νιγηριανού απέκτησε συμβολικό χαρακτήρα επειδή ανέδειξε και μια διαφορετική πραγματικότητα. Παρά τη δημοσιότητα που έλαβε το εγχείρημα, ο Αμπντουλάχι είχε δηλώσει ότι οι αρμόδιες αεροπορικές αρχές της χώρας δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να στηρίξουν ή να εξελίξουν την προσπάθειά του.

Αυτό όμως δεν τον σταμάτησε. Λίγο αργότερα αποκάλυψε ότι εργαζόταν ήδη πάνω σε ένα δεύτερο, πιο εξελιγμένο ελικόπτερο δύο θέσεων, με στόχο να πετάξει ψηλότερα και να παραμείνει περισσότερη ώρα στον αέρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ