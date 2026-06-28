Θάνατος 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό: Οι ανακριτές ζητούν επίσπευση των εξετάσεων

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό. Οι ανακριτές ζητούν επίσπευση των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Την επίσπευση της έκδοσης των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων για τον θάνατο του 12μηνου αγοριού στη Λεμεσό αναμένεται να ζητήσουν οι ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση.

Το βρέφος κατέληξε την περασμένη Πέμπτη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, με το ΤΑΕ να διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία από την οικογένεια σχετικά με ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις από μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού, καθώς και από πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση του περιστατικού.

Καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων, από τα οποία αναμένεται να προκύψουν τα ακριβή αίτια θανάτου. Για τον λόγο αυτό, οι ανακριτές προτίθενται να ζητήσουν την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή τους.

Με την ολοκλήρωση της αστυνομικής διερεύνησης, ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο παιδί είχε διαγνωστεί γαστρεντερίτιδα τις προηγούμενες ημέρες και παρουσίασε πυρετό. Όπως αναφέρεται στην υπόθεση που εξετάζει η Αστυνομία, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή από παιδίατρο. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί από τους γονείς του στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

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