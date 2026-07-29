Συναλλαγές με το Δημόσιο: Τέλος σε ποινικό μητρώο, ενημερότητες, ληξιαρχικές πράξεις

Οι 25 βεβαιώσεις που «σβήνονται» από τις συναλλαγές με το Δημόσιο – Αναλυτική λίστα.

Τέλος στην ταλαιπωρία για την έκδοση ποινικού μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τίτλων σπουδών, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και ακόμη 21 συνηθισμένων δικαιολογητικών φέρνει η νέα μεταρρύθμιση του Δημοσίου.

Πλέον, σε περισσότερες από 1.000 διοικητικές διαδικασίες, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να αντικαθιστούν τα συγκεκριμένα έγγραφα με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και εξοικονομώντας περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά κάθε χρόνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr