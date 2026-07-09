Οι Φούγκεϊτς του Κεντάκι - Η ζοφερή παράδοση αιμομιξίας μιας οικογένειας που γέννησε μπλε παιδιά
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Οι απόγονοι της οικογένειας εξακολουθούν να έχουν την πάθηση, αλλά σε ηπιότερη μορφή.
Μια αγροτική οικογένεια του Κεντάκι, γνωστή ως οι Φούγκεϊτς, ζούσε σε μια πολύ απομακρυσμένη, αγροτική περιοχή, όπου η αιμομιξία είχε γίνει ευρέως διαδεδομένη λόγω της έλλειψης ξένων.
Η κοινότητα ξεκίνησε από τον Μάρτον Φούγκεϊτ, ο οποίος μετανάστευσε στις ΗΠΑ από τη Γαλλία γύρω στο 1820. Εγκαταστάθηκε στο Τράμπλσομ Κρικ του Κεντάκι. Πιστεύεται ότι ο Μάρτιν γεννήθηκε με μπλε δέρμα, και οι γονείς του ήταν τόσο τρομοκρατημένοι που τον εγκατέλειψαν σε ένα ορφανοτροφείο.
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