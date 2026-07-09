Οι Φούγκεϊτς του Κεντάκι - Η ζοφερή παράδοση αιμομιξίας μιας οικογένειας που γέννησε μπλε παιδιά

Οι απόγονοι της οικογένειας εξακολουθούν να έχουν την πάθηση, αλλά σε ηπιότερη μορφή.

Μια αγροτική οικογένεια του Κεντάκι, γνωστή ως οι Φούγκεϊτς, ζούσε σε μια πολύ απομακρυσμένη, αγροτική περιοχή, όπου η αιμομιξία είχε γίνει ευρέως διαδεδομένη λόγω της έλλειψης ξένων.

Η κοινότητα ξεκίνησε από τον Μάρτον Φούγκεϊτ, ο οποίος μετανάστευσε στις ΗΠΑ από τη Γαλλία γύρω στο 1820. Εγκαταστάθηκε στο Τράμπλσομ Κρικ του Κεντάκι. Πιστεύεται ότι ο Μάρτιν γεννήθηκε με μπλε δέρμα, και οι γονείς του ήταν τόσο τρομοκρατημένοι που τον εγκατέλειψαν σε ένα ορφανοτροφείο.

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