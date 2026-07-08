Έσκαβε μόνος του επί 14 χρόνια με ένα σφυρί και ένωσε το χωριό του με τον κόσμο

Με ένα σφυρί, ένα καλέμι και απίστευτη επιμονή, ένας άνδρας στην Ινδία κατάφερε μέσα σε 14 χρόνια να ανοίξει πέρασμα εκεί όπου υπήρχε μόνο βουνό.

Ο Ραμτσάντρα Ντας δεν ήταν μηχανικός, ούτε εργαζόταν σε κάποιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο. Ήταν ένας οδηγός φορτηγού από την πολιτεία Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας, που είχε κουραστεί να βλέπει το χωριό του να παραμένει αποκομμένο εξαιτίας ενός βουνού που χώριζε τους κατοίκους από τον κεντρικό δρόμο.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωπική ανάγκη εξελίχθηκε σε μια ιστορία απίστευτης επιμονής. Με μόνο εργαλεία ένα σφυρί και ένα καλέμι, αφιέρωσε 14 ολόκληρα χρόνια σκάβοντας καθημερινά τον βράχο, μέχρι που κατάφερε να ανοίξει μια σήραγγα που σήμερα χρησιμοποιείται από ολόκληρη την κοινότητα.

Ένα φορτηγό που δεν μπορούσε να φτάσει στο σπίτι

Σύμφωνα με το Reuters και τον Guardian, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντας απέκτησε το δικό του φορτηγό. Το βουνό που υψωνόταν ανάμεσα στο χωριό Κεβάτι και τον κεντρικό δρόμο δεν του επέτρεπε να το παρκάρει κοντά στο σπίτι του.

Αναγκαζόταν να αφήνει το όχημα αρκετά χιλιόμετρα μακριά, γεγονός που όχι μόνο δυσκόλευε την καθημερινότητά του, αλλά του δημιουργούσε και έντονο φόβο μήπως το φορτηγό πέσει στα χέρια κλεφτών.

Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο. Οι κάτοικοι του χωριού ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν καθημερινά παράκαμψη περίπου επτά χιλιομέτρων για να περάσουν απέναντι, καθώς το βουνό απέκοπτε την πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο.

Η άρνηση των Αρχών έγινε η αρχή της προσπάθειας

Πριν πάρει την κατάσταση στα χέρια του, ο Ντας απευθύνθηκε στις τοπικές Αρχές ζητώντας να βρεθεί μια λύση για τη διάνοιξη ενός περάσματος. Το αίτημά του, όμως, δεν προχώρησε ποτέ.

Αντί να εγκαταλείψει την προσπάθεια, αποφάσισε να κάνει μόνος του αυτό που δεν έκανε το κράτος. Πήρε ένα σφυρί και ένα καλέμι και άρχισε να σκάβει τον βράχο, χωρίς εκσκαφείς, εκρηκτικά ή οποιοδήποτε βαρύ μηχάνημα.

Για τα επόμενα 14 χρόνια επέστρεφε ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, αφαιρώντας κομμάτι κομμάτι τον βράχο, μέχρι που κατάφερε να δημιουργήσει ένα πέρασμα μέσα από το βουνό.

Από προσωπική ανάγκη έγινε έργο για ολόκληρο το χωριό

Σύμφωνα με το Reuters, το τελικό πέρασμα έχει πλάτος περίπου 4,2 μέτρα, ενώ ο Guardian κάνει λόγο για σήραγγα μήκους 10 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων. Παρότι υπάρχουν μικρές διαφορές στις μετρήσεις, και τα δύο μέσα συμφωνούν στο βασικό γεγονός: ο Ντας εργάστηκε ολομόναχος επί 14 χρόνια και κατάφερε να ανοίξει έναν δρόμο εκεί όπου πριν υπήρχε μόνο βράχος.

Σήμερα το πέρασμα δεν εξυπηρετεί μόνο τον ίδιο. Χρησιμοποιείται από κατοίκους του χωριού και αγρότες που μετακινούνται προς τις καλλιέργειές τους, μειώνοντας σημαντικά τις αποστάσεις που ήταν αναγκασμένοι να διανύουν καθημερινά.

Η ιστορία του θυμίζει εκείνη του θρυλικού Ντασράθ Μάντζι, επίσης από το Μπιχάρ, ο οποίος αφιέρωσε 22 χρόνια ανοίγοντας μόνος του ένα πέρασμα 120 μέτρων μέσα στο βουνό για να αποκτήσει το χωριό του ευκολότερη πρόσβαση σε νοσοκομείο. Ο ίδιος ο Ντας έχει αναφέρει πως εμπνεύστηκε από το παράδειγμά του.

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