Αντί για «χτύπα ξύλο» χτύπαγε το μάτι του για να διώξει το «κακό»: Κατέληξε με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Πιστεύοντας ότι το τρέμουλο στο μάτι ήταν κακός οιωνός, ένας άνδρας στην Κίνα άρχισε να το χτυπά επανειλημμένα με αποτέλεσμα να καταλήξει σε άμεση επέμβαση.

Σε πολλούς πολιτισμούς, το τρέμουλο στο μάτι θεωρείται σημάδι καλής ή κακής τύχης και συνοδεύεται από διάφορες δεισιδαιμονίες. Σύμφωνα με μια διαδεδομένη κινεζική δοξασία, όταν τρέμει το αριστερό μάτι προμηνύεται πλούτος, ενώ όταν τρέμει το δεξί προμηνύεται κακοτυχία.

Ο κ. Λε, από την πόλη Ουχάν της επαρχίας Χουμπέι, είδε το δεξί του μάτι να τρεμοπαίζει επί αρκετές ημέρες. Προσπάθησε να σταματήσει το σύμπτωμα με ζεστές κομπρέσες, χωρίς αποτέλεσμα.

Αναζήτησε λύση στο διαδίκτυο

Πεπεισμένος ότι το επίμονο τρέμουλο ήταν κακός οιωνός, άρχισε να ανησυχεί όλο και περισσότερο. Κάποια στιγμή αναζήτησε συμβουλές στο διαδίκτυο και βρήκε μια πρόταση που συνιστούσε να χτυπήσει το μάτι του για να σταματήσει το τρέμουλο.

Σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Changjiang Daily, ο κ. Λε χτυπούσε επανειλημμένα το δεξί του μάτι και την περιοχή γύρω από αυτό επί τρεις ημέρες. Το τρέμουλο τελικά σταμάτησε, όμως σύντομα εμφανίστηκε ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Ο άνδρας διαπίστωσε ότι το οπτικό του πεδίο είχε περιοριστεί αισθητά. Μπορούσε να βλέπει μόνο ευθεία μπροστά του, ενώ η περιφερειακή του όραση και από τις δύο πλευρές είχε εξαφανιστεί.

Η διάγνωση των γιατρών

Οι γιατροί κατάλαβαν τι είχε συμβεί όταν ο ασθενής τους εξήγησε τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να σταματήσει το τρέμουλο στο μάτι. Η διάγνωση ήταν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ο κ. Λε ανέκτησε την όρασή του και οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.

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