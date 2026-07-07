Μόλις 8 μέτρα και δύο σοφίτες: Το μικρό σπίτι που αξιοποιεί κάθε γωνιά

Το White Pine της Tiny Timber Homes έχει μήκος μόλις 8 μέτρα, αλλά προσφέρει δύο υπνοδωμάτια, άνετο σαλόνι, πλήρη κουζίνα και έξυπνη αξιοποίηση του χώρου.

Παρά το μήκος των μόλις 8 μέτρων (26 ποδιών), το White Pine της Tiny Timber Homes στην Νέα Ζηλανδία προσφέρει πολύ πιο ευρύχωρο εσωτερικό απ' ό,τι προδιαθέτουν οι διαστάσεις του. Χάρη στο αυξημένο πλάτος των 3 μέτρων αντί των συνηθισμένων 2,6 μέτρων και στον ανοιχτό σχεδιασμό, αξιοποιεί αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο χώρο.

Η εξωτερική επένδυση είναι από λευκό βαμμένο ατσάλι, ενώ η μεταλλική στέγη συμπληρώνει την κατασκευή. Η μεγάλη γυάλινη είσοδος επιτρέπει άφθονο φυσικό φωτισμό και ενισχύει τη σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο και η τιμή να ξεκινά από 115.000 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (περίπου 57.300 ευρώ)

Άνετο σαλόνι και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα

Το εσωτερικό εκτείνεται σε 45 τ.μ. και οργανώνεται γύρω από έναν ενιαίο χώρο καθιστικού με καναπέ, πουφ και ξυλόσομπα, η οποία επαρκεί για τη θέρμανση ολόκληρης της κατοικίας.

Η κουζίνα διαθέτει νεροχύτη, φούρνο, τετραπλή εστία υγραερίου, ψυγείο-καταψύκτη, αρκετά ντουλάπια και τραπεζαρία για τέσσερα άτομα. Ξεχωρίζει επίσης το αναδιπλούμενο παράθυρο που ανοίγει προς τα έξω, διευκολύνοντας το σερβίρισμα.

Λειτουργικότητα

Απέναντι από την κουζίνα βρίσκεται το μπάνιο, στο οποίο η πρόσβαση γίνεται μέσω συρόμενης πόρτας. Περιλαμβάνει ντους με γυάλινη καμπίνα, νιπτήρα με έπιπλο, τουαλέτα, καθώς και μικρό χώρο με πλυντήριο-στεγνωτήριο.

Διαθέτει δύο σοφίτες που συνδέονται μεταξύ τους με διάδρομο και προστατευτικό κιγκλίδωμα, ενώ εξυπηρετούνται από μία κοινή σκάλα.Η πρώτη έχει διαμορφωθεί ως καθιστικό, με καναπέ-κρεβάτι, πουφ και αποθηκευτικούς χώρους. Η δεύτερη αποτελεί το κύριο υπνοδωμάτιο, διαθέτει διαχωριστικό τοίχωμα για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, διπλό κρεβάτι και επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.

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