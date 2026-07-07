Ηθελε να τιμήσει την αγαπημένη του ταινία τρόμου και βρέθηκε κατηγορούμενος από την αστυνομία

Η μεταμφίεσή του ως ο τρομακτικός χαρακτήρας του Jeepers Creepers αναστάτωσε μια ολόκληρη κοινότητα στη Βραζιλία και οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας.

Ένας άνδρας στη Βραζιλία προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία όταν κυκλοφόρησε μεταμφιεσμένος ως ο τρομακτικός χαρακτήρας «The Creeper» από την ταινία Jeepers Creepers, με πολλούς κατοίκους να πιστεύουν πως είχαν μπροστά τους ένα υπερφυσικό πλάσμα.

Πανικός στους δρόμους

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Ιουνίου στην πόλη Xexéu της Βραζιλίας, όταν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια μυστηριώδη φιγούρα να περιφέρεται στους δρόμους.

Ο άνδρας φορούσε μακρύ μαύρο παλτό, καπέλο με φαρδύ γείσο, γάντια με τεράστια νύχια και μια ανατριχιαστική μάσκα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι επρόκειτο για κάποιο υπερφυσικό ον. Οι εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, ενώ αρκετοί κάτοικοι εξέφρασαν φόβους ότι επρόκειτο για ένα μυστηριώδες πλάσμα.

Η αποκάλυψη της ταυτότητάς του

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε και σύντομα εντόπισε τον μεταμφιεσμένο άνδρα. Όταν αφαίρεσε τη μάσκα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον ντόπιο πολίτη και ηλεκτρολόγο στο επάγγελμα, Elivaldo Ribeiro de Sales.

Κατά την κατάθεσή του, εξήγησε πως είχε μεταμφιεστεί στον «The Creeper», τον κεντρικό κακό της ταινίας τρόμου Jeepers Creepers (γνωστή στη Βραζιλία με τον τίτλο Hungry Eyes), καθώς είναι μεγάλος θαυμαστής της κινηματογραφικής σειράς.

«Ήταν απλώς ένα αστείο»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τρομάξει κανέναν και ότι η εμφάνισή του αποτελούσε απλώς ένα αστείο και έναν φόρο τιμής στην αγαπημένη του ταινία.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν στάθηκαν αρκετές για να αποφύγει τις συνέπειες. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε βάρος του στην απαγγελία κατηγορίας για διατάραξη της δημόσιας τάξης, καθώς η μεταμφίεσή του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

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