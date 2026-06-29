Έπιασε 158 λαγοκέφαλους: Ένας 15χρονος από το Παλαιό Φάληρο έκανε αυτό που λίγοι ψαράδες καταφέρνουν

Ο Γιάννης Τσουκτουρίδης ψαρεύει από παιδί και κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους σε μία μόνο εξόρμηση, κερδίζοντας τον διαγωνισμό αλιείας.

Εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν απλώς ένα ακόμη ψάρι, ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης βλέπει μια απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του και αφήνοντας πίσω μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες.

Ο νεαρός ασχολείται με το ψάρεμα από τα 9 του χρόνια και τα τελευταία δύο χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον του ειδικά στους λαγοκέφαλους, ένα ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες προκαλώντας ανησυχία τόσο στους ψαράδες όσο και στους επιστήμονες. Η προσπάθειά του ανταμείφθηκε με το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, ένα καλάμι ψαρέματος, όμως η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον ίδιο φαίνεται πως είναι η συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Γνώριζε από μικρός τι προκαλούν στη θάλασσα

Μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα», ο 15χρονος αποκάλυψε πως η πρώτη του επαφή με λαγοκέφαλο έγινε πριν από περίπου δύο χρόνια. «Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι από τότε άρχισε να ασχολείται πιο συστηματικά με την αλιεία τους.

Η πιο εντυπωσιακή του επίδοση ήρθε πρόσφατα στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας, όπου μέσα σε μία μόνο εξόρμηση κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους. «Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», ανέφερε, αριθμός που προκάλεσε αίσθηση ακόμη και στους διοργανωτές της δράσης.

Ο ίδιος θέλησε παράλληλα να δώσει διευκρινίσεις για ένα θέμα που συχνά προκαλεί φόβο στους πολίτες. «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή», τόνισε, αναφερόμενος στις ανησυχίες που υπάρχουν γύρω από το τοξικό ψάρι.

Η πρωτοβουλία που έφερε εκατοντάδες συμμετοχές

Ο διαγωνισμός εντάσσεται σε μια ευρύτερη δράση που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να περιορίσει την εξάπλωση του λαγοκέφαλου. Ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας, ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλης Καρποδίνης, δήλωσε ότι η δράση θα συνεχιστεί μέχρι και τις 30 Αυγούστου.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», ανέφερε.