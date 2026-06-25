Λαγοκέφαλος: Αμοιβή 5,33 ευρώ το κιλό για τους ψαράδες - Κυβερνητικό σχέδιο για τον τοξικό εισβολέα!

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα εξαλίευσης λαγοκέφαλου με αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό, ενώ προβλέπονται και επιδοτήσεις καυσίμων για τους επαγγελματίες αλιείς.

Με οικονομικό κίνητρο που φτάνει τα 5,33 ευρώ ανά κιλό, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενεργοποιώντας πιλοτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλιείας σε συνεργασία με τους επαγγελματίες ψαράδες.

Η σχετική απόφαση οριστικοποιήθηκε έπειτα από σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παράκτιων αλιέων. Στόχος είναι τόσο η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος όσο και η στήριξη ενός κλάδου που δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει καθαρή αμοιβή 5,33 ευρώ για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που θα αλιεύεται, ποσό που ξεπερνά κατά περίπου 52% το αντίστοιχο μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, όπου η αποζημίωση είχε οριστεί στα 4,73 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αυξημένη επιδότηση κρίθηκε αναγκαία ώστε να υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση του ελληνικού αλιευτικού στόλου και να περιοριστεί η παρουσία του ξενικού αυτού είδους, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες αλιείς, καθώς το είδος όχι μόνο ανταγωνίζεται τα ντόπια ψάρια, αλλά προκαλεί και ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, επηρεάζοντας άμεσα το εισόδημά τους.

Παράλληλα, η τοξικότητά του καθιστά ακατάλληλη την κατανάλωσή του από τον άνθρωπο, γεγονός που δυσκολεύει τη διαχείρισή του μετά την αλίευση.

Στο επίκεντρο και το κόστος των καυσίμων

Πέρα από το πρόγραμμα για τον λαγοκέφαλο, στη συνάντηση συζητήθηκαν και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της αλιείας, με κυριότερο το αυξημένο κόστος καυσίμων και τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ενώ για τον Ιούνιο η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο.

Από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο

Η πιλοτική δράση για την εξαλίευση του λαγοκέφαλου θα ξεκινήσει με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους στις περιοχές της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο.

Το υπουργείο εξετάζει επίσης τρόπους ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας, από ενεργειακή αξιοποίηση μέχρι ερευνητικά προγράμματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες χρήσεις του είδους χωρίς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

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