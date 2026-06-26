Ο θηρευτής του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες: Από ποια είδη κινδυνεύει;

Μελέτη του 2022 αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους ο λαγοκέφαλος παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη και προσαρμοστικότητα στα νερά της Μεσογείου, αλλά και τον μοναδικό θαλάσσιο εχθρό του.

Σε παλαιότερη έρευνα (2022), αλλά και πιο πρόσφατες μελέτες γύρω από το ψάρι που «ταλανίζει» τις ελληνικές θάλασσες, τον λαγοκέφαλο, παρατηρήθηκε πως υπάρχει ένα θαλάσσιο πλάσμα που τον κυνηγάει., αλλά γενικότερα διαθέτει εξαιρετικά περιορισμένους εχθρούς.

Η ίδια μελέτη προτείνει μάλιστα έναν μηχανισμό που εξηγεί πώς το ψάρι μπορεί να γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη Μεσόγειο, εξαιτίας των αλλαγών στη θερμοκρασία και τη διατροφή του.

Ποια θαλάσσια είδη κυνηγούν τον λαγοκέφαλο;

Μέχρι στιγμής, μόνο οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα έχουν παρατηρηθεί να κυνηγούν ενήλικους λαγοκέφαλους στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αντίθετα, οι ροφοί, τα δελφίνια, οι ζαργάνες, καθώς και το ίδιο το είδος μέσω του κανιβαλισμού, θηρεύουν κυρίως νεαρά άτομα. Η τάση του κανιβαλισμού καταγράφηκε πρόσφατα, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να αποτελεί απόρροια του υπερπληθυσμού του είδους.

Παράλληλα, άλλες έρευνες και παρατηρήσεις αναφέρουν ότι και το μαγιάτικο τρέφεται με λαγοκέφαλους. Ωστόσο, η φυσική θήρευση από τα υπόλοιπα θαλάσσια είδη δεν φαίνεται να είναι αρκετή για να περιορίσει την εξάπλωσή του.

Μεσόγειος Θάλασσα: Το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθεί ο λαγοκέφαλος

Όσον αφορά τις συνθήκες ανάπτυξης του λαγοκέφαλου, η έρευνα διαπιστώνει πως επιδεικνύει σαφώς καλύτερη προσαρμοστική ικανότητα στα μεσογειακά οικοσυστήματα όπου έχει εισβάλει, σε σύγκριση με την εγγενή του περιοχή στον Ινδο-Ειρηνικό.

Αυτό το φαινόμενο σχετίζεται περισσότερο με οικο-εξελικτικές διαφορές ανάμεσα στις δύο περιοχές και λιγότερο με εγγενείς παράγοντες, οι οποίοι θα οδηγούσαν το είδος σε παρόμοια επίπεδα προσαρμογής και στα δύο περιβάλλοντα.

Παρόλο που η ποσοτικοποίηση των παραγόντων και των χαρακτηριστικών που συμβάλλουν σε αυτή την υψηλή προσαρμοστικότητα είναι δύσκολη, η έρευνα ανέδειξε τα υποστηρικτικά οικο-εξελικτικά και εγγενή γνωρίσματα που ενισχύουν την τάση του για εισβολή σε νέα οικοσυστήματα.