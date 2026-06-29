Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας, ένας συλληφθείς

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο σημείο

Οι αρχές έχουν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Dankersstraße, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν στο σημείο.

‼️🇩🇪 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 5 MORTS après une fusillade dans le centre-ville de Stade, dans le nord de l’Allemagne.



D’importants moyens de secours sont déployés sur place. La police demande à la population d’éviter le secteur. L’auteur des faits aurait été appréhendé. pic.twitter.com/Cbmp43TjR0 — Bastion (@BastionMediaFR) June 29, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 κατοίκων, δυτικά του Αμβούργου.

Αναφορές για περισσότερους υπόπτους

Πληροφορίες από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για περισσότερους από έναν υπόπτους.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I June 29, 2026

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, η γερμανική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες αναφορές, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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