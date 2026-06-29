Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας, ένας συλληφθείς

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας, ένας συλληφθείς
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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο σημείο

Οι αρχές έχουν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Dankersstraße, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν στο σημείο.

 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 κατοίκων, δυτικά του Αμβούργου.

Αναφορές για περισσότερους υπόπτους

Πληροφορίες από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για περισσότερους από έναν υπόπτους.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, η γερμανική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες αναφορές, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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