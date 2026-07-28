Η στιγμή που τα 7,1 Ρίχτερ «χτυπούν» την Ιαπωνία: Καταρρεύσεις, φωτιές και εκτεταμένες ζημιές (vid)
- Καταρρεύσεις, φωτιές και εκκενώσεις
- Προβλήματα σε μεταφορές και βιομηχανία
- Προειδοποίηση για μετασεισμούς και κατολισθήσεις
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε τη νότια Ιαπωνία, προκαλώντας τραυματισμούς, καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, ενώ περισσότεροι από 150.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη νομαρχία Κουμαμότο, στο νησί Κιούσου, με τις αρχές να θέτουν άμεσα σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες, ενώ συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών και η αναζήτηση εγκλωβισμένων σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
Καταρρεύσεις, φωτιές και εκκενώσεις
Η δημόσια τηλεόραση NHK μετέδωσε εικόνες με κτίρια που κατέρρευσαν ή τυλίχθηκαν στις φλόγες, μεγάλες ρωγμές σε οδικά δίκτυα και ζημιές σε υπερυψωμένους αυτοκινητοδρόμους. Παράλληλα, εμπορικός συρμός εκτροχιάστηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα από το συγκεκριμένο περιστατικό.
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να αξιολογούν την κατάσταση, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές. Κάλεσε επίσης τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να μετακινούνται άμεσα σε ασφαλείς περιοχές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Earthquake in southern Japan #kumamotoearthquake #earthquake pic.twitter.com/rDWisc0YR1— Stensdotter (@Stensdotter1) July 28, 2026
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
熊本 宇城市と氷川町で震度7 有明・八代海に津波注意報https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/PPRMcpVtp4— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Προβλήματα σε μεταφορές και βιομηχανία
Η εταιρεία ηλεκτρισμού Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι περίπου 40.000 νοικοκυριά αντιμετώπισαν διακοπές ηλεκτροδότησης μετά τον σεισμό.
Ταυτόχρονα, ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια της JR Kyushu, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen, ενώ το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε προσωρινά τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, οδηγώντας σε ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων.
Επιπτώσεις υπήρξαν και στη βιομηχανική παραγωγή. Η TSMC απομάκρυνε προληπτικά το προσωπικό από τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή, ενώ και η Sony ανακοίνωσε ότι αξιολογεί την κατάσταση στα εργοστάσιά της.
熊本 宇城市と氷川町で震度7 有明・八代海に津波注意報https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/m0mbmZFIwe— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Προειδοποίηση για μετασεισμούς και κατολισθήσεις
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, η οποία στη συνέχεια ήρθη, καθώς δεν επιβεβαιώθηκε σοβαρός κίνδυνος.
Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ισχυροί μετασεισμοί ενδέχεται να συνεχιστούν για περίπου μία εβδομάδα, ενώ αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος κατολισθήσεων στις πληγείσες περιοχές.
🚨This is a live camera feed of the Shirakawa River in Kumamoto City,Japan 🗾
It's shaking violently.
#Kumamoto #KumamotoEarthquake pic.twitter.com/tQYTHTYcDS— sustainme.in®️ (@sustainme_in) July 28, 2026
Παρά την ένταση του σεισμού, η ιαπωνική Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης ανακοίνωσε ότι δεν έχει καταγραφεί καμία ανωμαλία στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής.
Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου καταγράφεται περίπου το 20% των σεισμών παγκοσμίως με μέγεθος άνω των 6 Ρίχτερ. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι και η καταγραφή των συνεπειών της ισχυρής δόνησης.
NOW: M7.1 Earthquake Near Uki, Japan#terremoto #地震 pic.twitter.com/nW2V9kGWkO— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 28, 2026
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