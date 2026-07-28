Μια πόλη στη Βραζιλία ηλεκτροδοτεί 44 σχολεία με τον ήλιο: Η εξοικονόμηση που εκτιμάται στο 1,1 εκατ. ρεάλ

Μια πόλη στη Βραζιλία τροφοδοτεί πλέον και τα 44 δημοτικά σχολεία της με ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας δραστικά το κόστος ηλεκτροδότησης και εξοικονομώντας πάνω από 1,1 εκατ. ρεάλ ετησίως.

Η πόλη Ταουά, στην πολιτεία Σεαρά της Βραζιλίας, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 12 φωτοβολταϊκών μονάδων που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια και τα 44 δημοτικά σχολεία του δήμου. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, το έργο καλύπτει πλέον το 100% του σχολικού δικτύου και εκτιμάται ότι θα εξοικονομεί περίπου 1,1 εκατομμύριο ρεάλ ετησίως (200.000 ευρώ ετησίως) , δηλαδή περίπου 91.700 ρεάλ τον μήνα.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τη μείωση των δημόσιων δαπανών με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντί κάθε σχολείο να εξαρτάται αποκλειστικά από την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου, πλέον καλύπτεται από την παραγωγή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι τα χρήματα που θα εξοικονομούνται μπορούν να κατευθυνθούν σε βελτιώσεις των σχολικών εγκαταστάσεων, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις για την εκπαίδευση.

Το έργο ξεκίνησε το 2022

Η επένδυση αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Educa Tauá, το οποίο ανακοινώθηκε το 2022. Τότε ο δήμος διέθεσε περισσότερα από 8,6 εκατομμύρια ρεάλ για την ανάπτυξη συστήματος ηλιακής ενέργειας στα δημοτικά σχολεία, με αρχική πρόβλεψη εξοικονόμησης περίπου 100.000 ρεάλ τον μήνα ή 1,2 εκατ. ρεάλ ετησίως.Το έργο εντάχθηκε σε ευρύτερο επενδυτικό πακέτο ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων ρεάλ, που αφορούσε την εκπαίδευση, τις υποδομές και τα υδάτινα έργα. Η καθολική εφαρμογή φωτοβολταϊκών στα σχολεία συμπεριλήφθηκε επίσης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της περιόδου 2024-2027 και αποτέλεσε μία από τις δράσεις που συνέβαλαν ώστε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του δήμου να λάβει το 2024 τη διάκριση TCE Sustainable Seal.

Οι 12 φωτοβολταϊκές μονάδες δεν αντιστοιχούν σε 12 σχολεία, κάθε εγκατάσταση τροφοδοτεί κατά μέσο όρο περισσότερες από τρεις σχολικές μονάδες μέσω του ενεργειακού συστήματος συμψηφισμού. Ωστόσο, ο δήμος δεν έχει δημοσιοποιήσει τον τρόπο κατανομής της παραγόμενης ενέργειας, ούτε σε ποια σημεία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ή πώς διανέμονται οι ενεργειακές πιστώσεις μεταξύ των σχολείων.

Η εξοικονόμηση παραμένει εκτίμηση

Το ποσό των 1,1 εκατ. ρεάλ δεν προκύπτει από ολοκληρωμένο έλεγχο λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά αποτελεί ετήσια πρόβλεψη. Η πραγματική εξοικονόμηση θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλιοφάνεια, η απόδοση των φωτοβολταϊκών, η συντήρηση του εξοπλισμού, η κατανάλωση των σχολείων και οι μεταβολές στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η αύξηση της χρήσης κλιματιστικών, η επέκταση των σχολικών εγκαταστάσεων ή η προσθήκη νέου εξοπλισμού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική κατανάλωση.

Μέχρι στιγμής, η δημοτική αρχή δεν έχει δημοσιεύσει αναλυτικές εκθέσεις παραγωγής ενέργειας, συγκριτικούς λογαριασμούς πριν και μετά την εγκατάσταση ούτε τη μεθοδολογία με την οποία υπολογίστηκε η προβλεπόμενη εξοικονόμηση. Δεν έχει επίσης εξηγηθεί γιατί η σημερινή πρόβλεψη των 1,1 εκατ. ρεάλ είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση των 1,2 εκατ. ρεάλ που είχε ανακοινωθεί το 2022.

Πώς μειώνεται το κόστος ηλεκτροδότησης

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων, όπως φωτισμός, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψυγεία, αντλίες και λοιπός εξοπλισμός. Όσο μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης καλύπτεται από την ηλιακή παραγωγή, τόσο μικρότερη είναι η ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζεται από τον πάροχο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν χρεώσεις για τη χρήση του δικτύου και άλλες ρυθμιζόμενες επιβαρύνσεις. Ο δήμος δεν έχει δώσει στοιχεία για τον αριθμό των φωτοβολταϊκών πάνελ, την ισχύ των εγκαταστάσεων, τους μετατροπείς (inverters), τον τύπο του εξοπλισμού ή τη μέση μηνιαία παραγωγή ενέργειας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο χρόνος που θα απαιτηθεί ώστε η εξοικονόμηση να καλύψει το αρχικό κόστος της επένδυσης. Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους θα δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για νέες επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια συγκεκριμένα έργα ή προγράμματα θα κατευθυνθούν τα χρήματα, ούτε σημαίνει ότι το ποσό θα μεταφερθεί αυτόματα στον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η αξιοποίησή του θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της δημοτικής διοίκησης και τον ετήσιο προγραμματισμό του προϋπολογισμού. Πέρα από το οικονομικό όφελος, ο δήμος συνδέει το έργο με τη στρατηγική του για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εκπαίδευση. Δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ούτε έχει διευκρινιστεί αν οι εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν και ως εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα στις σχολικές αίθουσες. Με τις 12 φωτοβολταϊκές μονάδες πλέον σε λειτουργία, το επόμενο βήμα θα είναι η παρακολούθηση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων και η διαπίστωση αν οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις θα επιβεβαιωθούν στην πράξη μέσα από τα δημόσια οικονομικά στοιχεία του δήμου.

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