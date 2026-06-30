Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το κρύο νερό στον καύσωνα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο θερμικό σοκ

Ισχυρός καύσωνας πλήττει Eυρώπη και Αμερική τις ΗΠΑ και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απότομη είσοδος σε κρύα νερά μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο θερμικό σοκ

Η Ευρώπη έχει ήδη έρθει αντιμέτωπη με τις συνέπειες του καύσωνα, την ίδια στιγμή εκατομμύρια Αμερικανοί καλούνται να προετοιμαστούν για ένα «σημαντικό και επικίνδυνο» κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα ενόψει του εορταστικού τριημέρου της 4ης Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν λιγότερο γνωστό αλλά σοβαρό κίνδυνο που κρύβεται σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες, καθώς πολλοί θα αναζητήσουν δροσιά στο νερό.

Σύμφωνα με το Weather Prediction Center, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38°C (100°F)στο μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ. Ο μετεωρολόγος Φρανκ Περέιρα δήλωσε ότι αυξάνεται η βεβαιότητα για θερμοκρασίες-ρεκόρ και εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο ακραίας ζέστης στις Μεσοδυτικές και Ανατολικές Πολιτείες από τις 3 έως τις 9 Ιουλίου.

Ο Φρανκ Περέιρα προειδοποίησε ότι σε πολλές περιοχές είναι πιθανό να καταρριφθούν και τα ρεκόρ υψηλότερων ελάχιστων θερμοκρασιών, καθώς ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου η θερμοκρασία ενδέχεται να μην πέσει κάτω από τους 27°C (80°F). Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Γιατί το κρύο νερό μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Καθώς πολλοί θα επιλέξουν λίμνες, ποτάμια ή τη θάλασσα για να δροσιστούν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα φυσικά υδάτινα σημεία μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους, ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το λεγόμενο «θερμικό σοκ από το κρύο νερό» (cold water shock) μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε νερό με θερμοκρασία κάτω από 15°C (59°F), σύμφωνα με τον Μάικ Τίπτον, καθηγητή Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ και έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στην επιβίωση σε κρύα νερά.

Το φαινόμενο εκδηλώνεται όταν κάποιος βυθιστεί απότομα σε κρύο νερό, προκαλώντας ακούσια και απότομη αύξηση της αναπνοής και των καρδιακών παλμών. Η αντίδραση αυτή μπορεί να καταβάλει ακόμη και έμπειρους κολυμβητές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τη θάλασσα ή τις λίμνες. Ποτάμια και λατομεία ενδέχεται να κρύβουν ισχυρά ρεύματα και περιορισμένη ορατότητα, συνθήκες που μπορούν να μετατρέψουν μια σύντομη βουτιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Θερμική εξάντληση και θερμοπληξία

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία παραμένουν οι σημαντικότεροι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια ακραίων θερμοκρασιών. Η θερμική εξάντληση συνήθως εκδηλώνεται με έντονη εφίδρωση, ζάλη, ναυτία και γρήγορο αλλά ασθενή σφυγμό. Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η θερμοκρασία του σώματος ξεπερνά τους 39,4°C (103°F), ενώ τα συμπτώματα περιλαμβάνουν σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία και απώλεια αισθήσεων.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν όσους θα βρεθούν σε εξωτερικούς χώρους να περιορίσουν τη σωματική δραστηριότητα τις ώρες της μεγαλύτερης ζέστης, να παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένοι, να φροντίζουν ηλικιωμένους και άλλα ευάλωτα άτομα και να ελέγχουν πάντοτε το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου πριν απομακρυνθούν από το όχημα.

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