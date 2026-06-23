Καύσωνας και μπλακάουτ στην Ευρώπη: Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του κινδύνου

Ο ακραίος καύσωνας αυξάνει την πίεση στα ηλεκτρικά δίκτυα της Ευρώπης. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους ακραίας ζέστης.

Ο παρατεταμένος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη θέτει σε δοκιμασία τα ηλεκτρικά δίκτυα πολλών χωρών, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος και ενεργειακών πιέσεων.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Μεσογείου, ενώ αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με συνθήκες που ενδέχεται να καταρρίψουν ιστορικά ρεκόρ ζέστης.

Η Γαλλία έχει θέσει δεκάδες περιοχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία. Οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς, με σχολεία να κλείνουν προσωρινά, μεταφορές να επηρεάζονται και τις αρχές να εκδίδουν συνεχείς συστάσεις προς τους πολίτες.

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τα ηλεκτρικά δίκτυα

Οι περίοδοι ακραίας ζέστης συνοδεύονται από εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της μαζικής χρήσης κλιματιστικών και συστημάτων ψύξης.

Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να φέρει τα δίκτυα κοντά στα όριά τους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τεχνικές βλάβες ή μειωμένη παραγωγική ικανότητα ορισμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν διαρκώς την ανάγκη για ψύξη, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αυξημένης ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ελλάδα στην κορυφή της αύξησης κατανάλωσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία έρευνας που ανέλυσε δεδομένα από 85 χώρες παγκοσμίως, εξετάζοντας πώς μεταβάλλεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους ακραίας ζέστης.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση διεθνώς, καταγράφοντας αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 38,62% τους μήνες με ακραίες θερμοκρασίες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ όλων των χωρών που συμμετείχαν στην ανάλυση, γεγονός που αναδεικνύει την εξάρτηση των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα συστήματα κλιματισμού κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

Ακολουθούν το Μαυροβούνιο με αύξηση 22,49%, η Τουρκία με 21,91%, η Κροατία με 17,76%, η Ιταλία με 14,22% και η Ισπανία με 8,86%.

Οι χώρες με τις περισσότερες διακοπές ρεύματος

Η ίδια μελέτη εξέτασε και τη μέση διάρκεια των διακοπών ρεύματος στις ευρωπαϊκές χώρες κατά τα τελευταία διαθέσιμα έτη.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ουγγαρία, με μέση ετήσια διάρκεια διακοπών ρεύματος 2,92 ώρες. Ακολουθούν η Σλοβενία με 2,16 ώρες και η Ελλάδα με 1,63 ώρες ετησίως.

Αν και τα στοιχεία δεν σημαίνουν ότι επίκειται γενικευμένο μπλακάουτ, αποτυπώνουν τις πιέσεις που δέχονται τα δίκτυα ηλεκτροδότησης όταν οι καιρικές συνθήκες γίνονται ακραίες.

Μπορούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να δώσουν λύση;

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ενεργειακής ισορροπίας φαίνεται να παίζουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως η ηλιακή παραγωγή.

Κατά τους μεγάλους καύσωνες του 2025, η αυξημένη παραγωγή φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε σημαντικά στην κάλυψη της ζήτησης, περιορίζοντας τις πιέσεις στα δίκτυα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η ηλιακή ενέργεια κάλυψε σε ορισμένες ημέρες έως και το 39% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και συστήματα αντλησιοταμίευσης βοήθησε στη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι, η ενίσχυση των δικτύων, η αποθήκευση ενέργειας και η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία για την αποφυγή σοβαρών ενεργειακών προβλημάτων στην Ευρώπη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ