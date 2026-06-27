«Ανοίξτε τα παράθυρα»: Σάλος με τις εντολές αφαίρεσης κλιματιστικών εν μέσω καύσωνα στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο εν μέσω καύσωνα ζητούνται αφαιρέσεις κλιματιστικών για περιβαλλοντικούς λόγους, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονη πολιτική κριτική.

Εν μέσω ενός από τους πιο έντονους καύσωνες των τελευταίων ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40 βαθμούς και επίσημες προειδοποιήσεις ακραίου κινδύνου από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), κάτοικοι του Λονδίνου έλαβαν ειδοποιήσεις που τους υποχρεώνουν να αφαιρέσουν τις μονάδες κλιματισμού από τα σπίτια τους.

Οι αποφάσεις αυτές, που ελήφθησαν από διάφορες δημοτικές αρχές, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς τίθεται ζήτημα ισορροπίας ανάμεσα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην άνεση των πολιτών.

Εντολές σε κατοίκους να αφαιρέσουν τα κλιματιστικά

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Telegraph, χαρακτηριστική περίπτωση σημειώθηκε στην περιοχή Camden στο βόρειο Λονδίνο, όπου επιθεωρητές πολεοδομίας διέταξαν κάτοικο να αφαιρέσει «οριστικά» δύο εξωτερικές μονάδες κλιματισμού από το πίσω μέρος της κατοικίας του.

Η απόφαση βασίστηκε στο επιχείρημα ότι δεν υπήρχε «επαρκής αιτιολόγηση» για τη χρήση τους, καθώς δεν τηρούνταν η λεγόμενη «ιεραρχία ψύξης», μια τοπική ρύθμιση που δίνει προτεραιότητα σε παθητικές λύσεις δροσισμού έναντι ενεργοβόρων συστημάτων. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, η χρήση κλιματιστικού θεωρείται έσχατη λύση. Οι κάτοικοι καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν εξαντλήσει άλλες επιλογές, όπως φυσικό αερισμό, ανεμιστήρες ή σκίαση παραθύρων.

«Ανοίξτε τα παράθυρα» ως μέσο δροσιάς

Οι επιθεωρητές μάλιστα πρότειναν στους κατοίκους να «ανοίγουν πόρτες και παράθυρα» ώστε να δροσίζουν τα σπίτια «με φυσικό τρόπο», υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες για ασφάλεια, με το επιχείρημα ότι οι κίνδυνοι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί σε υψηλότερους ορόφους.

Η αυστηροποίηση αυτών των κανόνων εντάσσεται στη στρατηγική του λεγόμενου London Plan, που εγκρίθηκε το 2021 υπό τη δημαρχία του Σαντίκ Καν. Το σχέδιο προβλέπει ότι τα νέα κτίρια στο Λονδίνο πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η ανάγκη για ενεργοβόρα συστήματα ψύξης.

Πολιτική αντιπαράθεση και αντιδράσεις

Η εφαρμογή των κανόνων αυτών έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Κάτοικοι και επαγγελματίες αναφέρουν περιπτώσεις όπου τους ζητήθηκε ακόμη και η αφαίρεση πλήρως λειτουργικών συστημάτων κλιματισμού.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τις αρχές για υπερβολική γραφειοκρατία και λανθασμένη εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών, κάνοντας λόγο για αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

H έτσι κι αλλιώς χαμηλή χρήση κλιματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις το 3% των νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει κλιματιστικό, γεγονός που καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο δύσκολο εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, διευκρινίζεται ότι τα κλιματιστικά δεν είναι απαγορευμένα, αλλά οι κανονισμοί στοχεύουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην προστασία του περιβάλλοντος, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία με την άνεση των κατοίκων.

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