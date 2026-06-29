Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση

Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες τροποποίησης του καιρού θα μπορούσαν στο μέλλον να επηρεάζουν την πορεία ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η ιδέα ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε κάποια στιγμή να επηρεάσει την πορεία ενός τυφώνα ή να μειώσει την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS Water επαναφέρει τη συζήτηση, εξετάζοντας κατά πόσο οι μελλοντικές εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τεχνολογίες τροποποίησης του καιρού θα μπορούσαν να καταστήσουν κάτι τέτοιο εφικτό.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, θεωρητικά, μικρές αλλά εξαιρετικά στοχευμένες παρεμβάσεις στην ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με συστήματα πρόγνωσης υψηλής ακρίβειας και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη ορισμένων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στις τεχνικές που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η λεγόμενη «σπορά νεφών», μια μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε ορισμένες χώρες με στόχο την ενίσχυση των βροχοπτώσεων υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Τα υποθετικά σενάρια που εξετάζει η μελέτη

Με βάση προσομοιώσεις σε υπολογιστικά μοντέλα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι παρόμοιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν θεωρητικά να είχαν περιορίσει τις επιπτώσεις ορισμένων ιστορικών ακραίων φαινομένων.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται η υπερ-καταιγίδα Sandy, η οποία έπληξε τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, το ακραίο ψυχρό κύμα στο Τέξας το 2021, αλλά και οι έντονες πλημμύρες που προκάλεσαν τα λεγόμενα «ατμοσφαιρικά ποτάμια» στην Καλιφόρνια το 2022.

Οι συγγραφείς της μελέτης, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τα παραπάνω αποτελούν θεωρητικές προσομοιώσεις και όχι αποδείξεις ότι μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Οι σοβαρές επιφυλάξεις της επιστημονικής κοινότητας

Η μελέτη έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας.

Πολλοί ειδικοί στην ατμοσφαιρική φυσική τονίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν πως η σπορά νεφών ή άλλες γνωστές τεχνικές μπορούν να επηρεάσουν γιγαντιαία καιρικά συστήματα, όπως ένας τυφώνας.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι παλαιότερα πειράματα τροποποίησης του καιρού απέδωσαν αμφιλεγόμενα ή μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, χωρίς να τεκμηριωθεί ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου της πορείας μιας καταιγίδας.

Τα ηθικά και νομικά ζητήματα

Πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες, οι ειδικοί επισημαίνουν και μια σειρά από ηθικά και νομικά ερωτήματα.

Εάν μια παρέμβαση απέτρεπε έναν τυφώνα από μία περιοχή, θα μπορούσε να οδηγήσει το φαινόμενο σε κάποια άλλη, μεταφέροντας τον κίνδυνο σε διαφορετικό πληθυσμό. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο εγείρει ζητήματα διεθνούς ευθύνης, αποζημιώσεων και συνεργασιών.

Παρότι η δυνατότητα καθοδήγησης ενός τυφώνα απέχει ακόμη πολύ από την πραγματικότητα, η νέα μελέτη δείχνει ότι η επιστήμη εξετάζει πλέον σενάρια που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητα. Το αν η τεχνολογία θα μπορέσει ποτέ να επηρεάσει με ασφάλεια τόσο σύνθετα φυσικά φαινόμενα παραμένει ένα ανοιχτό επιστημονικό ερώτημα.

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