Ο άλλος Παπακωνσταντίνου - Αν ο Βασίλης ήταν ο Θανάσης και τούμπαλιν
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Το viral βίντεο που κυκλοφόρησε με το αιώνιο μπέρδεμα Βασίλη - Θανάση αποτυπωμένο με χιούμορ σαν σε ένα όνειρο.
Δύο καλλιτέχνες με τεράστια διαδρομή, με αμέτρητους θαυμαστές και το ίδιο επίθετο: Βασίλης Παπακωνσταντίνου και Θανάσης Παπακωνσταντίνου, και όμως καμία συγγένεια εξ αίματος, δημιουργούν μονίμως την αμήχανη απορία «Ποιον Παπακωνσταντίνου;».
Και κάπου στη σφαίρα της φαντασίας που ίσως σε πολλούς καλπάζει να έχουμε σκεφτεί τον έναν να λέει τα τραγούδια του άλλου. Το ίδιο «όνειρο» είδε και ο Μάριος Δημητρόπουλος που δημιουργεί στα social media βίντεο που ισορροπούν δημιουργικά ανάμεσα στη μουσική και το stand-up.
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