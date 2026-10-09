Λονδίνο: Κατεδάφισαν το διαμέρισμά του ενώ κοιμόταν μέσα – Ζητά αποζημίωση 120.000€

Άνδρας στο Λονδίνο ξύπνησε έντρομος όταν εργάτες άρχισαν να κατεδαφίζουν το διαμέρισμά του ενώ ο ίδιος βρισκόταν ακόμα μέσα.

Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία, όπως συνέβη στην περίπτωση του Νικόλα Σάια, κατοίκου του κτιρίου «The Cricketers» στην περιοχή Κένινγκτον του Λονδίνου.

Ο άνδρας προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, περιγράφοντας μια απίστευτη περιπέτεια, όταν το συνεργείο ξεκίνησε την κατεδάφιση της κατοικίας του ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο εσωτερικό της.

Το χρονικό της κατεδάφισης

Ο Σάια ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτιρίου, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως μουσική παμπ όπου είχαν εμφανιστεί γνωστά συγκροτήματα όπως οι The Pogues και οι Happy Mondays.

Αν και γνώριζε ότι το διαμέρισμα δεν ήταν πλέον κατοικήσιμο και είχε ζητήσει από τις τοπικές αρχές να του παραχωρήσουν προσωρινή στέγη έως τις 29 Ιουλίου 2026, η καταστροφή τον πρόλαβε.

Στις 9 το πρωί της 18ης Ιουλίου 2026, ο Σάια ξύπνησε από δυνατούς θορύβους και χτυπήματα. Όταν κατευθύνθηκε προς το σαλόνι, διαπίστωσε πως ο χώρος είχε γεμίσει μπάζα, ενώ στην οροφή υπήρχε μια μεγάλη τρύπα. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ήδη εργάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης παρακολουθούσε τη διαδικασία από τον εξωτερικό χώρο.

Το πλέον επικίνδυνο στοιχείο της υπόθεσης ήταν ότι οι εργάτες, χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία του στο εσωτερικό, είχαν χτίσει την κεντρική πόρτα του κτιρίου, με αποτέλεσμα ο ένοικος να εγκλωβιστεί μέσα στο κατεδαφιζόμενο διαμέρισμα.

Η δικαστική διαμάχη

Μετά το περιστατικό, ο Σάια κατέθεσε μήνυση κατά του ιδιοκτήτη και της εταιρείας RSL Slough Ltd για παρενόχληση και παράνομη έξωση. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι το συμβάν του προκάλεσε έντονο στρες, σοκ, άγχος και ταλαιπωρία, αιτούμενος αποζημίωση ύψους 120.000 ευρώ για τις ζημιές και την ηθική βλάβη που υπέστη.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται επιπλέον ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Σάια δεν θεωρούνταν νομικά εγγεγραμμένος ένοικος του ακινήτου. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία αναμένεται να εκδώσει την απόφασή της για το αν θα επιδικαστεί το ζητούμενο ποσό στον ενάγοντα.

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