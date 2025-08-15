Έριν: Ενισχύεται ραγδαία ο πρώτος τυφώνας της σεζόν - Ποιες περιοχές απειλούνται

Οι προειδοποιήσεις για τον τυφώνα, Έριν, που είναι ο πρώτος της σεζόν. Σε επιφυλακή οι μετεωρολόγοι.

Η Έριν είναι ο πρώτος τυφώνας του 2025 στον Ατλαντικό και ήδη ενισχύεται ραγδαία. Τα νησιά της Καραϊβικής βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι χάρτες δείχνουν αλλαγή πορείας μακριά από τις ΗΠΑ.

Μέσα σε λίγες ώρες, η τροπική καταιγίδα Έριν μετατράπηκε σε τυφώνα κατηγορίας 1, με ανέμους που αγγίζουν τα 75 χλμ/ώρα. Το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα - απόγευμα για την Ελλάδα) βρισκόταν περίπου 415 μίλια ανατολικά των βόρειων Leeward και κινείται δυτικά-βορειοδυτικά.

Τα βόρεια Leewards εκτείνονται από τις Παρθένες Νήσους έως τη Γουαδελούπη και περιλαμβάνουν τον Άγιο Μαρτίνο, τον Άγιο Βαρθολομαίο και άλλα νησιά. Οι αξιωματούχοι έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τροπικές καταιγίδες για πολλά νησιά, προειδοποιώντας για την πιθανότητα ανέμων που κυμαίνονται μεταξύ 64 και 110 χλμ/ώρα.

Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνα κύματα

Τα προγνωστικά δείχνουν ότι η πορεία του συστήματος θα στραφεί προς τα βόρεια, απομακρύνοντάς το από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν την ενίσχυση του σε τυφώνα κατηγορίας 3 ή και 4 στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η NOAA προβλέπει μια ιδιαίτερα ενεργή χρονιά για τον Ατλαντικό, με έως και 18 καταιγίδες και αρκετούς μεγάλους τυφώνες. Οι κάτοικοι της Καραϊβικής καλούνται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να είναι έτοιμοι για τυχόν αλλαγές στην πορεία του συστήματος.

Μέχρι στιγμής φέτος, η τροπική καταιγίδα Σαντάλ είναι η μόνη που έχει φτάσει στην ξηρά των ΗΠΑ, προκαλώντας θανατηφόρες πλημμύρες στη Βόρεια Καρολίνα στις αρχές Ιουλίου. Τον Ιούνιο, η καταιγίδα Μπάρι έφτασε στην ξηρά στην ανατολική ακτή του Μεξικού.

Η αυξημένη ισχύς της Έριν έρχεται καθώς η περίοδος των τυφώνων στον Ατλαντικό πλησιάζει στην κορύφωσή της τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το κέντρο τυφώνων, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της εποχής συμβαίνει συνήθως μεταξύ των Αυγούστου και Οκτωβρίου. Γι' αυτό και η Έριν λογίζεται ως ο πρώτος τυφώνας της σεζόν.

Στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, η περίοδος των τυφώνων ξεκινά στις 15 Μαΐου με κορύφωση της δραστηριότητας που παρατηρείται συνήθως στα τέλη Αυγούστου.

