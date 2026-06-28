Συγκλονιστικό βίντεο από την Καλλιθέα: Η στιγμή που η 75χρονη πηδάει από το μπαλκόνι - Ήρωες οι γείτονες

Οι εικόνες από την Καλλιθέα καταγράφουν τη στιγμή που 75χρονη πέφτει στα χέρια πολιτών για να γλιτώσει από τη φωτιά.

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Ενώ ο άνδρας κατάφερε να βγει από την πίσω πλευρά του κτιρίου, η 75χρονη σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί έκλεισαν τον δρόμο της επιστροφής.

Λίγα λεπτά αργότερα, μπροστά στα μάτια γειτόνων και περαστικών, πήρε την απόφαση να πηδήξει στο κενό προκειμένου να σωθεί. Δεκάδες γείτονες και περαστικοί που είχαν σπεύσει κάτω από το μπαλκόνι κατάφεραν να απορροφήσουν την πτώση της και να τη μεταφέρουν μακριά από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

Η απόφαση που της έσωσε τη ζωή

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από κατοίκους της περιοχής δείχνουν τη γυναίκα να βρίσκεται εγκλωβισμένη στο μπαλκόνι, ενώ από πίσω της ξεπηδούν πυκνοί καπνοί. Κάτοικοι και περαστικοί που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο και να την καθοδηγήσουν.

Ανάμεσά τους και ένας δικυκλιστής, ο οποίος σταμάτησε μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε. Όπως περιέγραψε αργότερα, άφησε το μηχανάκι του στην άκρη του δρόμου και μαζί με ακόμη έναν νεαρό στάθηκαν κάτω από το μπαλκόνι.

«Η γιαγιά φώναζε βοήθεια. Της είπαμε να πηδήξει και την πιάσαμε», ανέφερε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

«Φώναζε η γυναίκα και από εκεί και από εδώ είχε φωτιά, είχε πάει στη γωνία και της φωνάζαμε από κάτω “πήδα, πήδα” και τελευταία στιγμή την πιάσαμε. Ένα παλικάρι τραυματίστηκε γιατί, λογικό με το τόσο βάρος», λέει ένας άλλος περαστικός.

Ο γιος έφτασε και ξέσπασε σε κλάματα

Την ίδια ώρα, ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού έφτασε στην περιοχή χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί στους γονείς του. Βλέποντας το σπίτι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, άρχισε να αναζητά απαντήσεις από πυροσβέστες, αστυνομικούς και γείτονες.

Όταν πληροφορήθηκε ότι οι γονείς του είχαν σωθεί, λύγισε από τη συγκίνηση και ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον καθησυχάσουν.

Τέσσερις τραυματίες από τη φωτιά

Η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν συνολικά τέσσερα άτομα σε νοσοκομεία. Ένας άνδρας με εγκαύματα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο Σωτηρία με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες. Ο ένας υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ο δεύτερος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, ενώ το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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